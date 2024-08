"Ahorra que estarás un tiempo en el destierro": María Patiño se ríe de la compañera que le dijo que estaba acabada

María Patiño cuenta los días para regresar con Ni que fuéramos Shhh a TEN. El sucedáneo de Sálvame interrumpió sus emisiones a finales de julio para volver en septiembre a la cadena temática con los colaboradores habituales y nuevas incorporaciones. Mientras tanto, la presentadora deja en redes sociales mensajes cargados de intención.

Sin ir más lejos, el de este viernes: "Es que me muerdo la lengua pensando en aquella compañera que me dijo 'María, ahorra que estarás un tiempo en el destierro'. No tuve ni tiempo para llegar... Gracias al público. Nos veremos en TEN, y en algún lugar más". La periodista no ha desvelado el nombre de la persona que le soltó este vaticinio, se entiende que tras el fin de Sálvame en Telecinco en junio del año pasado.

Hace unos días, ya adelantó que llevaba las pilas cargadas para su regreso: "Hacía tiempo que no tenía tanta ilusión de cara a una nueva temporada. Voy a por todas, aviso", escribió en X, el antiguo Twitter.

La nueva temporada televisiva se presenta interesante, una vez más en las tardes. Desde TEN, el nuevo Sálvame está lejos de alcanzar los resultados de antaño, ya que parte desde una temática de pago con mucha menos audiencia que las principales cadenas.

La principal batalla está entre Sonsoles Ónega, que a partir de septiembre tendrá una hora más de emisión en Antena 3 (comenzará a las 17:00 y no a las 18:00) y Ana Rosa Quintana, que sentará el próximo lunes a Jorge Javier Vázquez en TardeAR. Los dos programas arrancan la semana que viene, antes de lo que se preveía inicialmente, y la guerra está servida.