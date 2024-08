María Patiño cumple 53 espléndidos años: repasamos su lección de vida, coraje y profesionalidad

María Patiño cumple 53 en lo mejor de su vida. Está espléndida y se la ve más feliz que el año pasado, cuando estaba reciente la agonía del final de Sálvame. Este 15 de agosto es para la periodista y presentadora una fecha muy especial que va a celebrar junto a sus seres queridos. La gallega ha pasado página tras su etapa en Mediaset y triunfa con Ni qué fuéramos. Desde sus inicios como reportera o sus pinitos televisivos en Canal Sur o su paso por Dónde estás corazón, ha luchado a base de trabajo, amor propio y tesón y se ha convertido en todo un referente en el ámbito del entretenimiento.

Entre 2003 y 2011, María Patiño formó parte del equipo de contertulios del programa sucesor de Tómbola y presentado por Jaime Cantizano. De aquellos momentos televisivos hace más de dos décadas. Ahora, cuando hace tres que pasó el medio siglo, se mantiene a tope físicamente gracias a que se cuida y va al gimnasio con disciplina y constancia. También se ha hecho retoques, como ella misma ha reconocido.

El aspecto de María Patiño cambió notablemente tras su rinoplastia. En sus primeras apariciones televisivas, la nariz de la comunicadora era mucho más prominente. En 2017, María Patiño se sometió a un aumento de pecho: "Me he arreglado el pecho. No era ningún complejo, ni ninguna obsesión, pero conozco un cirujano y era algo que quería. Prácticamente, mi pecho va a ser el mismo, pero más bonito", nos dijo.

También se hizo un lifting en las rodillas y en los muslos, bótox en su rostro y rellenos con ácido hialurónico en cara y manos. "Me ha parecido magia, ha sido para mí un efecto instantáneo. Impresionante. Ahora tengo las manos de una niña", declaró.

La periodista está casada con el actor venezolano Ricardo Rodríguez, de 46 años, dueño de un bar en el centro de Madrid, donde se llevan a cabo talleres de cine. Es madre de un joven de 24 años de una relación anterior. Nacida en Ferrol (A Coruña) en 1971, fue una de las elegidas por Netflix para un reality sobre cómo buscaban trabajo los colaboradores en América tras su despido por parte de Mediaset, cadena donde se emitió Sálvame durante 14 años. María se compró una casa en Fuerteventura, isla que ha convertido en su paraíso. Sin embargo, se confiesa adicta al trabajo.