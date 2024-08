"Vivir sin filtros es muy peligroso": la respuesta de María Patiño a Cristina Tárrega tras su dardo en Telecinco

La guerra mediático entre Telecinco y los rostros del extinto Sálvame parece no acabar nunca. Este sábado, Cristina Tárrega hizo un comentario en La vida sin filtros que muchos interpretaron como un 'dardo' al antiguo programa vespertino. La propia María Patiño dio su opinión.

El programa de Tárrega recibió como invitado a Ginés Corregüela, quien tras su sonada y mediática ruptura con Yaiza Martín, acudía al formato para probar una reconciliación con su hija, Miriam. Pese a los continuos intentos, la joven se negaba a perdonar a su padre.

Era entonces cuando la presentadora intervenía con el siguiente comentario: "Quiero que estés relajada porque esto no es como otros programas. Yo sé qué has pasado por otros programas de esta cadena, pero este es un programa muy de emociones, muy familiar, de sentimientos", explicaba Tárrega. Y, añadía: "Aquí no tienes que estar encorsetada, no tienes que estar dando la talla y no tienes que fingir. Tienes que ser tú".

Las palabras de Tárrega hicieron que muchos en redes sociales las entendiesen como un dardo a Sálvame y sus integrantes. Así las cosas, María Patiño reaccionaba sin mencionar al formato o la presentadora: "Quiero y respeto a cada uno de mis compañeros. Mis guerras son mías y nadie va a manejarlas. No doy clases de saber estar, no doy clases sobre los comportamientos. La vida está llena de filtros, gracias a Dios... Vivir sin filtros es muy peligroso".

Lejos de quedarse callada, la presentadora de Ni que fuéramos Shhh escribía un segundo mensaje: "La vida debe tener filtros. Los filtros es un síntoma de educación", sentenciaba.

