Los lágrimas de dolor de Carolina Marín, retirada por lesión de los JJOO: así lo narraron desde TVE

España se quedó helada ante los gritos de dolor de Carolina Marín. La deportista se lesionó de la rodilla derecha en el segundo set del encuentro ante la jugadora china He Bing Jiao, cuando iba dominando el partido. Una lesión que le obligaba a retirarse de la semifinal de bádminton de los JJ.OO de París y que estremecía hasta a los propios comentaristas de TVE.

Marín, tirada sobre la pista y con visibles gestos de dolor se rompía a llorar ante los presentes, y así lo narraron desde el ente público: "No puede. No puede. Rompe a llorar de impotencia, Carolina. También la impotencia del propio Fernando Rivas (su entrenador). Qué pena, estaba dominando", decían los comentaristas, mientras se escuchaban los gritos de dolor de Marín, que se quedó sin medalla.

"Qué lástima. Está absolutamente desconsolada. No puede parar de llorar. Ella no quiere irse en silla, se quiere ir caminando como lo gran campeona que es", añadían, sin saber muy bien qué decir ante tal escenario. La deportista andaluza llevaba ocho años esperando este momento para alzarse con otra victoria olímpica (fue medalla en los juegos de Río de Janeiro). Sin embargo, tuvo el peor de los finales.

Acto seguido, las redes se llenaban de apoyo hacia Marín. Rostros de la política y del deporte exponían sus mensajes para respaldar a la deportista española: "Eres y serás una campeona. Toda España está contigo", escribía Pedro Sánchez. "Eres la más digna representación del deporte olímpico", expresaba la Casa Real. Por su parte, el jugador del conjunto azulgrana y de la Selección, Pedri González, utilizaba el emoticono de un corazón roto para expresar su conmoción: "Eres una campeona", le dedicaba. Otros como Pau Gasol, añadían: "Nos duele muchísimo verte retirarte por una lesión, pero nos has demostrado ser una auténtica CAMPEONA. Te queremos. Estoy seguro de que pronto te veremos sonriendo de nuevo. Siempre a tu lado".

#Paris2024| @CarolinaMarin, eres nuestra campeona



No hay metal que alcance el valor de la lección de pundonor y orgullo que has dado. La más digna representación del espíritu olímpico



Volverás más fuerte, como siempre has hecho y mereces la ovación de toda España. Gracias, Caro pic.twitter.com/75hgiqr1kE