El chófer Gustavo sigue los pasos de Terelu, ficha por Telecinco y dice: "De mi vida personal no hablo"

Desde el comienzo del programa de este sábado, Fiesta llevaba cebando el fichaje de un nuevo colaborador o colaboradora. Tras la pista de que se trataba de alguien relacionado con el clan Campos, han terminado presentando a Gustavo 'El Chófer'.

Gustavo, nada más pisar el plató, ha aclarado que su fichaje se llevaba gestando tiempo y que no ha tenido nada que ver con lo último acontecido en el clan Campos, es decir, la exclusiva de Terelu y la entrevista de Bigote Arrocet en De Viernes. "Estaba hablado ya de hace tiempo", ha insistido.

El ex chófer de María Teresa, que tiene experiencia en los platós de Telecinco de cuando pasó por GH VIP, ha criticado a Terelu Campos por utilizar el término "cadavérica" para referirse a cómo se encontraba María Teresa en su última etapa de su vida: "No me gusta esa expresión. No me gusta ese término". Y serio, ha explicado: "Es un término que yo no utilizaría para mi madre, que murió de la misma enfermedad".

Uno de los titulares más destacados es cuando ha puesto sobre la mesa la economía de María Teresa en su últimos meses más delicados. Ha reiterado que fue Terelu Campos la que arrimó el hombro económicamente, "no Carmen". Y él mismo, que dejó su trabajo renunciando a la indemnización por sus 30 años trabajados, también se ha metido en el saco: "Los que estuvimos al pie del cañón económicamente fuimos Terelu y yo".

Para Alejandra Rubio, embarazada de Carlo Costanzia, sí ha tenido buenas palabras y la ha defendido de ciertos comentarios que se dicen sobre ella en los platós de televisión: "No se lo merece", ha dicho.

Sobre la entrevista de Bigote horas antes en De Viernes, ha señalado: "Está en su derecho como todo el mundo que va a un programa. Nunca le voy a perdonar lo que le hizo a Teresa, pero hay cosas que son verdad", ha explicado, sin entrar en detalles a pesar de la insistencia del resto de colaboradores y colaboradoras.

Gustavo, sobre su relación con las hermanas Campos, ha seguido lamentando: "Nunca me han valorado ni me han querido". Y ha dicho que lo único que hizo fue "cuidar de su madre hasta el último día". En este sentido, ha expresado su decepción: "Simplemente me di cuenta que no valoran el trabajo que he hecho toda la vida. Estoy dolido y veo que el agradecimiento ha sido cero, todo lo contrario".

Por último, sobre su situación económica, ha tirado balones fuera: "De mi vida personal no hablo. No tengo que dar explicaciones de mi situación económica". Dice que de su vida personal no habla, cuando trabaja en televisión gracias su pasado con María Teresa Campos y las polémicas, le guste o no, de las hijas de su antigua jefa.