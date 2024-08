Terelu confirma un acercamiento familiar con su sobrino: "Le he pedido unas cositas"

Ha sido una semana complicada para la hija de María Teresa Campos: de las feroces críticas a su última entrevista a la 'traición' de sus compañeros, que han desvelado el sexo del bebé que espera su hija, Alejandra Rubio (un niño). Sin embargo, también hay buenas noticias para el clan y así lo ha desvelado Terelu este viernes: un acercamiento familiar con José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego.

La presentadora confirma los rumores que apuntaban a que la separación del técnico audiovisual de su mujer, Paola Olmedo, le ayudaría a acercar posturas con su madre. De momento, la cosa va despacio pero va bien: "Hay un acercamiento familiar y el encuentro entre ellos se producirá de una manera natural", ha dicho Terelu con una sonrisa. Ha desvelado, además, que ella está remando a favor de obra: "Yo le veo habitualmente y mi relación con él es de cariño, como no puede ser de otra manera. Y cuando le veo, le pido cositas", ha confesado contenta.

Y no solo eso: Terelu ha entrado al barro para defender a su sobrino, a quien acusan de haber orquestado la 'pillada' con su compañera de trabajo. "Claro, como él es súper famoso y está en contacto con todos los paparazzi de este país... Yo soy tajante y pondría las dos manos en el fuego, y lo hago pocas veces, porque mi sobrino no llamó a fotógrafos. No es su modus operandi. Uno puede equivocarse, que se equivocó con aquellas declaraciones, pero le habéis cargado un sambenito que es innecesario e irreal". Y ha añadido: "A Jose no le beneficia esto. Tampoco le va a perjudicar porque solo faltaría que no pudiera tener las relaciones que quiera". Por último, ha respondido a Ángela Portero, que desvelaba que sería la propia chica quien sospecha de Jose María: "Yo considero que mi sobrino es una persona anónima y a lo mejor esa chica, que dice que mi sobrino está detrás, quiere echarle el muerto a Jose. Si es verdad que ha dicho eso, me parece bastante feo y quisiera pruebas".