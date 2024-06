La venganza de Yaiza Martín a Ginés Correguela pasa por lejía: le destiñe y le roba ropa

La guerra entre Ginés Corregüela y su ex, Yaiza Martín, continúa. La que fuera su novia durante estos últimos años, cuyo noviazgo terminó hace escasas semanas, se ha vengado del ex superviviente, tal y como él mismo ha relatado a través de las redes sociales.

Entre lágrimas, el 'rey de los bocadillos' contaba la 'venganza' de la que había sido víctima: "Mirad lo que me encuentro. No voy a decir su nombre, no se merece que ni la mienta. Toda la ropa está para tirarla. Se ha llevado un chaquetón y unas deportivas nuevas", señala en el vídeo que ha compartido, visiblemente, alterado y destrozado.

"A ella se le ha olvidado de dónde vino. Al final se ve cada uno la persona que es. No te mereces que ni te miente", asegura a la par que muestra las prendas completamente desteñidas, posiblemente, tras ser rociadas con lejía.

La relación entre la canaria y el empresario comenzó cuando en su paso por los Cayos Cochinos, Ginés desveló una infidelidad hacia su mujer, Isabel Hurtado, con quien estuvo una década de matrimonio. Así, le comunicaba que se había enamorado de Yaiza Martín y que comenzaba una relación de amor con ella.

Apenas un año y medio después, han dejado de ser novios para convertirse en enemigos declarados. Fue su hija, Miriam, la que confirmó su ruptura tras un aluvión de rumores hace pocas semanas, a través de las redes. La ex concursante de ¡Vaya vacaciones! contó su versión sobre el fin de la relación de su padre con la canaria y arremetió contra ella por haberse acercado a Ginés "por interés económico".

"Yo hacía un año que no veía a mi abuelo por culpa de esa señora y fui al hospital para despedirme. Mi padre venía desde Sevilla y le dijo a ella que no se viniera para evitar un momento incómodo, pero ella le dijo que si no la llevaba con él en el coche, cogía otro y se iba detrás", contó Miriam por aquel entonces. "El día después mi padre me mandó un mensaje diciéndome que ya lo había hecho, la dejó él. Todo lo que ella dice, que me lo diga a mí, en mi cara, porque es mentira absoluta", añade.

Esta versión, sin embargo, no coincide con la de Yaiza. La tinerfeña aseguró en Fiesta que tres meses atrás de aquel suceso, le había comunicado al empresario su intención de dejar la relación. Los motivos: él quería dejar Sevilla y volver a Úbeda, algo en lo que ella no estaba por la labor tras los rifirrafes con la familia del ex superviviente.