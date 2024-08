Antonio Rossi, uno de los periodistas más reconocidos de los programas de prensa rosa, habitual en espacios de Telecinco como TardeAR y Vamos a ver, y presentador de su propio espacio en Telemadrid, se casa, tal y como anunció hace más de un año. Este viernes 16 de agosto es el día y a las ocho de la tarde comienza la gran fiesta que ha organizado con más de 200 invitados para celebrar su enlace con el modelo e influencer Hugo Fuertes, un apuesto veinteañero a quien el colaborador dobla en edad porque, aunque no lo parezca por su espléndido aspecto, Rossi ronda los 55 años.

Los contrayentes llevan más de un año preparando su gran día; su 'sí, quiero' en una finca de ensueño a las afueras de Madrid, rodeados de familiares y amigos. Más de 200 invitados les acompañarán en el inicio de su nueva vida en común. Pero hay tres grandes ausencias que marcan el gran día de Antonio y Hugo, tres personas que han sido muy importantes en la vida del periodista y que sin embargo no les van a acompañar en este día tan importante para ellos por distintos motivos.

Ellas son Ana Rosa Quintana, Belén Esteban y María Patiño. La primera finalmente no estará en el enlace porque sigue de vacaciones, fuera de Madrid, apurando los días hasta que arranque la nueva temporada en TardeAR y se ha excusado oportunamente y muy cariñosa con los novios. Ana Rosa para Antonio es una persona muy importante. Le dio la oportunidad desde muy joven y lleva siendo algo más que su jefa muchísimos años. Le hubiera gustado verla en su boda y compartir un momento tan importante con ella, pero entiende las circunstancias y los compromisos de cada uno. Pero en el caso de Belén Esteban y Patiño ni siquiera han llegado a recibir la invitación y eso que han sido amigas de Rossi durante años y años.

Tanto la madre de Andrea Janeiro como María Patiño fueron más que amigas de Antonio Rossi. Fueron confidentes, se contaban sus penas, se apoyaban en los malos momentos y disfrutaban de los buenos. Sus vidas iban mucho más allá de los platós de televisión. Y en los momentos y celebraciones que organizaban para sus más íntimos muchas veces coincidieron los tres.

Belén Esteban consideraba a Antonio Rossi su "hermano" pero no estará en el día más feliz de su vida

En el caso de Belén Esteban incluso ha llegado a verbalizar que a Antonio le consideraba su hermano. Sin embargo, hace unos meses, cuando Antonio ya estaba preparando su boda, las cosas se torcieron. Ocurrió durante el cumpleaños de Belén, el pasado 9 de noviembre. Como todos los años, Belén preparó una fiesta con sus allegados, amigos y compañeros de Sálvame y de otros programas. Por supuesto, Rossi estaba estaba entre los primeros invitados. Pero finalmente no acudió. Fue por decisión propia. Él le dio sus explicaciones, pero a ella no le convencieron. No le pareció suficiente para que su gran amigo del alma no fuera a su fiesta de cumpleaños.

Belén lo consideró como una verdadera traición. Ella misma lo contó hace unas semanas en su nuevo programa, Ni que fuéramos shhh. "Él era mi hermano. Yo tenía tres personas leales en la tele: Patiño, Gemma López y él. Pero lo que me hizo en mi cumpleaños. No puedo decir nada, pero tu amiga era yo", soltó.

Belén no quiso dar más detalles pero, según ha podido saber Informalia, Antonio decidió no acudir a su fiesta a pesar de saber lo importante que era para ella por sus discrepancias con algunos de los compañeros del extinto Sálvame, que iban a estar presentes y con los que había tenido ciertos enganchones profesionales. Cabe recordar que a Rossi salió de Sálvame Deluxe por no opinar a favor de Rocío Carrasco ni apoyar su versión durante la emisión de aquel docudrama sobre su vida y que además supuso una guerra total entre la productora de Sálvame y la de Ana Rosa, donde está Rossi, que también trabaja para la productora de Álvaro García-Pelayo, ex de Ángela Portero y actual marido de su compañera e íntima amiga Sandra Aladro.

Belén no lo entendió. Lo vio como un desplante gravísimo hacia ella. Y desde entonces no ha habido comunicación entre ellos ni para bien ni para mal. Y, aunque Belén fue una de las primeras personas en tener conocimiento de la boda de Antonio y Hugo, finalmente ni siquiera recibió la invitación. Porque a Rossi no le gustó en absoluto cómo su ex amiga se comportó con él.

Con María Patiño las cosas fueron diferentes. Amigos desde que ambos empezaron en Sevilla en una agencia, rompieron su relación hace más de un año. Y fue precisamente por motivos de trabajo por lo que discutieron y dejaron de hablarse. Su bronca también estuvo relacionada con Rocío Carrasco y el docudrama que polarizó no solo a media España sino que dividió en bandos a los colaboradores de Mediaset. El tratamiento que dio Sálvame sobre aquel documental acabó en un "conmigo y con Rocío o contra mí".

Y esta no fue la única relación de amistad que aquel docudrama y posterior tratamiento por parte del universo Sálvame se llevó por delante. Pero lo cierto es que desde entonces, a pesar de que durante mucho tiempo fueron muy amigos, sus caminos personales y profesionales se rompieron completamente. "Antonio está tan dolido con ella que jamás se planteó invitarla al enlace con Hugo. Y te diría que creo que ni siquiera le conoce", nos dice una persona cercana tanto a Patiño como a Rossi.

Así, tres personas que han marcado la vida profesional de Antonio pero también personal en los últimos años, por no decir últimas décadas, no estarán este viernes con él en uno de los días más especiales de su vida, en su 'sí, quiero' con Hugo Fuertes, el hombre que ha hecho que conozcamos la faceta más personal del periodista de las grandes exclusivas que hoy, para variar, es el centro de la noticia.