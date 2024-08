La desesperación de Rodolfo Sancho a una semana de conocer la sentencia contra su hijo Daniel: desmiente tajante una información

Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo viven una auténtica pesadilla desde principios de agosto del año pasado, cuando su hijo Daniel acabó con la vida del cirujano colombiano Edwin Arrieta en un hotel de Tailandia. Un año después, la cuenta atrás para conocer la sentencia contra el joven chef ha comenzado, pues la decisión judicial se conocerá el próximo jueves 29 de agosto.

Mientras tanto, este miércoles vio la luz el informe final que presentó la defensa de los Arrieta el pasado mes de abril, en el que detallaban la pérdida económica que ha supuesto para ellos la muerte del médico, el principal sustento de todos los suyos. En este documento, la familia Arrieta exige una indemnización de 768.000 euros a Daniel Sancho para gastos judiciales y funerarios.

La defensa de los Arrieta asegura que Edwin era el pilar económico de la familia y que asumía, entre otros, todos los gastos de sus padres: "Hay muchos, incluyendo el alquiler de la casa y los de vida diarios, así como los gastos médicos de los padres, que necesitan ser atendidos", reza el informe. "El fallecimiento de su hijo provocó que los co-demandantes tuvieran un estado mental traumatizado y tuvieran que soportar un sufrimiento extremo por la pérdida de su hijo".

Nuevas informaciones sobre Rodolfo Sancho

Al tiempo que se conocía esta información, se publicaron algunos detalles de la vida del chef en la cárcel de Koh Samui y que apuntaban directamente a su padre: "Daniel le dice a la gente en la prisión que será libre, ya que su padre pagó una gran cantidad a alguien", publicaron en Infobae. Unas palabras que han sido desmentidas por la letrada de Daniel, Carmen Balfagón, a El Español. La abogada, pagada por Rodolfo y la familia de Daniel, sostiene que esto es una "absoluta barbaridad" y lo desmiente de forma tajante.

Hace unos días, el hermano de Rodolfo, Daniel, también habló de la situación de su sobrino y sobre su hermano, explicó: "Rodolfo está cargado de optimismo. Se espera una sentencia lo más favorable posible, por lo menos que no sea la más grave, que sea lo más venidero".

No obstante, la preocupación que los padres de Daniel sienten es evidente teniendo en cuenta que su hijo incluso puede recibir una condena de pena de muerte. García-Montes y el equipo de abogados españoles contratado por Sancho pide la absolución por entender que el crimen fue en legítima defensa y que hubo improvisación. Los representantes de la familia de Arrieta, en cambio, consideran que hubo premeditación, como prueba el hecho de que Sancho descuartizada el cadáver. "No ha pedido perdón, no ha reparado el daño", dice el letrado de los Arrieta. Cabe decir que los dos delitos, la muerte y el desmembramiento del cuerpo de Arrieta, fueron confesados por el acusado pocos días después del asesinato.

La corte de Koh Samui leerá la sentencia del acusado el próximo 29 de agosto y ha limitado el acompañamiento del joven a solo dos personas: su padre y su madre. Ambos viajarán a Tailandia para estar cerca de su hijo en un momento tan delicado.