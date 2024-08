El abogado de Daniel Sancho descarta la pena de muerte, estalla contra la prensa y advierte contra los juicios paralelos

Se publicaba estos días en algunos medios que Daniel Sancho está sentenciado, poco menos que dar por hecho que le va a caer pena de muerte o que la familia está desesperada. Estos titulares, difundidos en las ultimas horas han enfadado mucho al entorno de Daniel Sancho. Su abogado, Marcos García Montes, ha reaccionado a las que califica como "sorprendentes noticias".

"Las informaciones de prensa que hemos tenido hasta ahora son buenas, salvo una que dice que voy a viajar a Tailandia porque estoy preocupado por la pena de muerte: es falso", ha declarado el letrado. "Vamos a bajar el equipo completo con Carmen Balfagón, Ramón Chippirrás y Rodolfo. No hay ningún viso de que pueda haber sentencia de pena de muerte. Eso es una invención, y eso de que hemos ido a preparar un recurso es otra invención. No hay peor que cuando alguien pasa noticias sin contrastar y que no son ciertas" remarca el jurista.

¿Por qué viajará García Montes a Tailandia cinco días antes de la lectura del veredicto?

Marcos García Montes partirá cinco días (24 de agosto) antes de que se lea la sentencia (el 29 de agosto) a Tailandia. Un periodista de La Razón aseguraba que este viaje anticipado del letrado podría deberse a otro motivo. "El extraño viaje de García Montes a Tailandia". "García Montes viajará el 24 de agosto. Pasará los dos primeros días en Bangkok reunido con los asesores tailandeses y el 26 viajará a Koh Samui para entrevistarse con Daniel. No viajó durante las cuatro semanas que duraron las sesiones ante el tribunal. Se dijo que este viaje tiene un motivo: preparar la apelación ante la pena máxima, ya que este hecho cada vez toma más fuerza". Estas informaciones, avanzadas por el citado diario, han sido negadas por la defensa del español.

Marcos García Montes, abogado de la familia Sancho, es contundente durante su intervención en el programa Juntos de Telemdrid: "Aquí no hay juicios paralelos. La acusación particular de la familia de Edwin no figura en el procedimiento porque no se personaron en forma. El fiscal no ha presentado conclusiones y la de Arrieta no puede presentarlas porque no son parte, van de la mano del fiscal. Eso sí que es un juicio paralelo. Eso no es serio. Cuando me encarga Rodolfo la defensa de Daniel, preocupados todos por la pena de muerte, y yo durante quince días de vacaciones me dedico a estudiar los derechos humanos en Tailandia y los recursos que hay", explicaba.

"El día 21, cuando cumplo años, la policía que han estado filtrando el sumario desde ese día hasta el diez de noviembre que entregan el sumario al juzgado y al fiscal, filtran que hubo una pelea. Ya nos quedamos tranquilos. Un reportaje de cuatro fotos, y en ellas aparece una lesión en el trapecio, alguien estuvo detrás, lo que dice Daniel me intentó violar. Dos lesiones en antebrazos por mordeduras y una en la parte externa, quiere decir que recibió un golpe. Eso es objetivo", añade.

"Filtra la policía el informe de los forenses que dicen que la causa de la muerte es lesión en occipital, cuando esto se produce el cerebro se desplaza hacia delante y la hemorragia se produce en la parte delantera, como esta lesión es hacia afuera el hueso no es un golpe sino una caída. El cuchillo que aparece doce días más tarde, que según la gobernanta dice que no estaba en la villa cinco sino en otra. Y aparece ADN de Daniel, Edwin y otra persona. El fiscal dijo a la prensa que se le había caído el tema del asesinato y premeditación porque no tenía pruebas, estamos en tres posibilidades: homicidio doloso, homicidio imprudente, que tiene penas de diez años el grave y el leve de hasta ocho. Sería una pena de ocho a seis años", explicaba el letrado que lleva la defensa del chef español.

"Él me mordió fuertemente en mi brazo izquierdo"

Recordemos que Daniel Sancho, en su primera declaración, dijo que tenía una motivación: "Cosas como cuchillos. Guantes de goma y bosas de plástico y de basura y equipos de limpieza. Después me dirigí a la tienda de productos mecánicos donde compré una sierra para el asesinato del señor Edwin". Esta declaración luego la invalidó. Daniel narró que quiso romper con Arrieta. "Él se negó e intentó tener sexo conmigo pero negué. Me levanté y le golpeé con la mano en la cara una vez con fuerza causando que cayese de espaldas y su cabeza golpease el borde del fregadero. Agarré al señor Edwin con mi brazo y él me mordió fuertemente en mi brazo izquierdo y trató de pelear. Lo levanté y golpeé. Noté que había sangre fluyendo por todo el suelo del baño. Me detuve durante aproximadamente una hora hasta que estuve seguro de que el señor Edwin había muerto". En su tercera declaración se retracta dijo que lo compró para trabajar.

Marcos García Montes da su versión: "La primera declaración se hace en tailandés y prometiéndole que le iban a deportar. Mejor no seguimos porque en tailandés no puede firmar. La segunda, con intérprete y abogado, y en el lugar de intérprete y abogado no hay ninguna firma. No hay ningún elemento que diga que murió a cuchilladas, pero aparece una camiseta; por cierto, que en la moto la camiseta es blanca, y la que aparece es negra. En la parte trasera hay una incisión que supuestamente puede ser por un cuchillo, los médicos forenses dicen que tiene uno, y otra dos. Y la policía cinco. Vamos a ser serios: el fiscal dijo que se habían caído el asesinato y la premeditación", recuerda García Montes.

"Nosotros nos ceñimos al sumario, y el fiscal no ha hecho alegaciones. Suponemos que sigue pidiendo la pena de muerte. Lo que vale es lo que Daniel dijo en el juicio, y el presidente llamó la atención a algunos policías porque decían cosas que no estaban en el sumario. No quiero hablar de la reconstrucción de los hechos sin juez y tal. Pero que le estuvieran paseando por la isla e invitándole a cenar en un restaurante cinco estrellas. Me tiene que sorprender. Pero hay que ceñirse al juicio", reitera el letrado.

"El fiscal no pudo probar premeditación"

Sobre que el fiscal siga pidiendo pena de muerte, lo cual no ha variado para nada, García Montes señala que hay lo que se llama "informe final". "El fiscal no ha dicho nada, por lo menos por escrito, pero sí dijo que a la vista de las pruebas no pudo probar la premeditación". Para justificar la compra de 180 metros de papel film y 208 bolsas de basura, o que reservara dos hoteles, o por qué al hotel en el que quedó con Arrieta solo llevó cuchillos, su abogado defensor tiene también explicación: "Que coja dos habitaciones no supone un delito y está claro que los cuchillos no se han empleado para la muerte. Esto es el sumario y esto es el juicio, lo demás son juicios paralelos", repetía en Telemadrid el abogado. "Que yo sepa no se puede matar ni violar a un cadáver. Hablamos de un delito de homicidio, nosotros hemos probado que era imprudente. Me estoy sometiendo al sumario. Vamos todos juntos ahora y no vamos antes para hacer un recurso contra la pena de muerte, es una majadería", remataba.