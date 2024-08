A pocos días de conocer su destino, Daniel Sancho se prepara para recibir una importante visita en Tailandia. Se trata del abogado Marcos García Montes, uno de los letrados que Rodolfo Sancho contrató para defender a su hijo.

El próximo 29 de agosto se conocerá la sentencia que determinará el futuro del chef, que permanece desde hace un año en la prisión de Koh Samui por el asesinato y descuartizamiento del cirujano Edwin Arrieta el 2 de agosto de 2023. Sancho reconoce haber cometido estos delitos, pero insiste que no fueron premeditados, sino fruto de una pelea entre él y el colombiano. Si esto se confirma, la pena será mucho menor, y qué mejor que contar con el apoyo de García Montes hasta el último momento.

El representante del acusado llegará a Tailandia el 24 de agosto, antes de que el Tribunal dé a conocer la sentencia, según ha informado La Razón. El abogado no acudió durante las sesiones celebradas en el Tribunal Penal de Koh Samui, pero en la recta final del juicio sí se mantendrá cerca de su representado. Durante los días que se celebró el juicio, desfilaron hasta 50 testigos. "No hemos ido para allá porque preferimos dejar al abogado de oficio, que lo está haciendo de maravilla. Además, confiamos al mil por mil en el Fiscal", explicó el letrado en su momento.

La visita de García Montes podría deberse "a la preparación de un recurso de apelación", según explica el citado medio. Una baza que podría sacar si finalmente Daniel fuera condenado a la pena máxima, una idea que está tomando fuerza en Tailandia durante los últimos días.

García Montes defiende desde el primer momento que lo sucedido entre Daniel y Edwin se debió a un accidente. "Si él le quiere matar, no hay pelea y Daniel tiene lesiones en la espalda. La causa de la muerte es un golpe en el hueso occipital y no hay más. Si él le quiere matar, no hay pelea y Daniel el tiene lesiones en la espalda. La causa de la muerte es un golpe en el hueso occipital y no hay más", contó.

Cabe decir que si el nieto de Sancho Gracia fuera declarado culpable de asesinar de forma premeditada a Edwin Arrieta tendría que abandonar la cárcel de Koh Samui. De esta forma, tras 12 meses buscando su hueco en el centro penitenciario, podría verse obligado a comenzar de nuevo en la cárcel de Bangkok Hilton, una de las más peligrosas de Asia.

Rodolfo Sancho estará junto a su hijo

A pocos días del veredicto judicial, Rodrigo, hermano de Rodolfo Sancho, desveló que la familia se encuentra nerviosa, aunque guarda esperanzas: "Rodolfo está cargado de optimismo, que eso es bueno. Y está con su familia, con lo cual ya de por sí eso es bueno", contó el pasado jueves, reconociendo que a pesar de su fuerza en estos momentos están siendo unos días complicados: "Imagínate cómo lo está viviendo...". Eso sí, la sonrisa siempre presente: "La esperanza, que es lo último que se pierde. Espera una sentencia lo más favorable posible. Pues por lo menos no sea lo más grave, sino lo más venidero", añadió, desvelando que "la idea" y "la esperanza" es que Daniel pueda regresar a España lo antes posible.

Confirmó, además, que Rodolfo viajará a Tailandia para estar con su hijo cuando conozca la sentencia mientras que el resto de familiares esperarán "el resultado. "Ya nos acoplaremos a lo que venga", expresó. Y es que la comunicación con Daniel no es nada fácil desde España: "Hablé con él muy al principio, pero no es fácil la comunicación porque tiene limitadas las videollamadas. Es mi hermano el que más habla con él. Y mi madre de vez en cuando", comentó.