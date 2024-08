Hablamos con un amigo de Daniel Sancho a cuatro semanas de conocer su sentencia: "Se han dicho mentiras"

Contaron que Daniel Sancho tenía planes de boda con su ex novia Laura antes de descuartizar al médico colombiano Edwin Arrieta. Era mentira. El hijo de Rodolfo Sancho había roto con ella e incluso había comenzado una relación con otra joven llamada Alba. El nieto de Sancho Gracia estuvo unos días en Ibiza y Formentera junto a un grupo y allí coincidió con esa "nueva ilusión", tal y como confirma a Informalia uno de los amigos presentes en aquel viaje, que se ha prestado a hablar a cambio de que mantengamos en secreto su identidad. Esta fuente, que no había hecho hasta ahora ninguna declaración, empieza por aclarar que "se han dicho muchas mentiras" en lo que se refiere a la "vida personal" de Daniel, pero que no tiene "ni idea" de la parte que se refiere al suceso y al juicio posterior más allá de lo publicado en los medios.

El amigo de Daniel, que conoce "desde hace muchos años" a su padre y a su abuela Noela, y que fue amigo de Laura, la ex novia del hijo del actor Rodolfo Sancho y de Silvia Bronchalo, se limita a explicar detalles de su vida anterior al momento que ha cambiado la vida del joven. "Él mantiene que no es culpable", nos recuerda. En efecto: "Estoy convencido de que me van a absolver porque se va a demostrar que fue en defensa propia", declaró Daniel en una entrevista a la agencia EFE. "Me impresionaron mucho las pocas imágenes que he visto de él: en el interior del centro penitenciario o en uno de los vehículos que le trasladó vimos se vio que tiene el pelo rapado y viste un uniforme carcelario anaranjado: "El color favorito de Daniel", nos comenta, recordando que "tenía un Jeep Renegade naranja".

Aparte de sus pinitos como chef o "más bien, influencer gastronómico", como se refiere a él su amigo, Daniel Sancho saltó a los medios de forma masiva hace un año. Por estas fechas, Edwin Arrieta y él viajaron hasta Tailandia. El cirujano colombiano llegó hasta el puerto de la isla de Ko Pha Ngan, donde el español le recogió en una moto. Las cámaras de seguridad captaron el momento en el que Sancho condujo a su víctima hasta un bungalow en el que acabó con su vida. El nieto de 'Curro Jiménez' desmembró el cuerpo tirando extremidades al mar, alquilando un kayak, y otras partes al vertedero de la isla, donde pocos después fueron encontradas partes de un cadáver. Esas fueron las primeras pistas que condujeron a la policía tailandesa hasta Daniel Sancho, que fue arrestado y permanece en prisión desde entonces. Casi 12 meses después de conocerse el suceso, la defensa de Arrieta expone en el escrito de conclusiones que Daniel Sancho y el colombiano mantenían una relación desde hacía años. Aportan datos de un viaje a Madrid del cirujano en el que le dio al español más de 10.000 euros para adquirir un restaurante. "El acusado se había reunido con el fallecido y vivía con el fallecido", reza el escrito presentado por la defensa de Arrieta. Sus abogados hablan de una "relación sentimental", asegurando que Edwin Arrieta enviaba mensajes de amor y que Daniel Sancho le envió fotografías sin ropa. Está claro que el cirujano murió en la habitación a causa de los golpes que le propinó el español. Pero hay versiones que pueden suponer la vida o la muerte del presento asesino.

Visto para sentencia

El caso se juzgó en la corte de Koh Samui y el procedimiento ha quedado visto para sentencia que se conocerá el próximo 29 de agosto cuando se haga público el fallo. El tribunal ha solicitado a las partes y a la Fiscalía que elaboren un documento con las conclusiones finales tras la celebración del juicio. La defensa de Daniel Sancho ha aportado 31 folios en los que sostienen que su cliente no mató con premeditación a Edwin Arrieta. Al contrario: los abogados contratados por Rodolfo Sancho para salvar la vida de su hijo (que podría ser condenado a muerte) mantienen que el médico colombiano falleció tras un golpe durante una pelea con el español y que Daniel Sancho actuó en defensa propia.

Los investigadores filtraron a los medios que Daniel esperaba la visita de una amiga y que iba a casarse con otra persona en Indonesia, y que ése fue el motivo que pudo precipitar la discusión con Edwin Arrieta que acabó con la vida del cirujano colombiano. Pero no dijeron que se refirieran a Laura, como han supuesto algunos medios. "No era Laura pero tampoco Alba. No iba a casarse, que supiéramos nadie de su círculo unos días antes de irse a Tailandia", nos explican. "Laura, que pertenece a una familia forrada, había roto con él meses atrás después de 'medio vivir juntos' en el piso de Daniel en la zona de Clara del Rey e intentarlo pero con varias crisis", nos cuentan. De Laura, perteneciente a una adinerada familia con concesionarios de coches de lujo de una marca alemana, se llegó a decir que estaba encerrada en la casa de la familia en Navacerrada. "Es otra mentira: ni se iban a casar ni tampoco se encerró. Justo cuando se dijo aquello en un programa de Antena 3 a finales de septiembre, coincidí con ella en un festival música y lo pasó bien con unas amigas". Ciertamente, Laura acudió a El Jardín de las Delicias, donde disfrutó con las actuaciones de Vetusta Morla o Maldita Nerea, entre otros grupos. "Es verdad que tanto Laura como su madre han extremado las precauciones y resortes legales, como advertencias y llamadas a algunos medios, para evitar a toda costa que saltase la identidad de la ex, pero ni se encerró ni estaba con Daniel", insiste. "Se quedó en shock cuando lo supo, como todos, y además está lo de los mensajes de él desde allí y eso, porque se hablaban, pero no estaban juntos y por supuesto no se iban a casar", nos repite la fuente. "Laura, dentro de lo que cabe, sigue con su vida normal, viviendo con su madre en la zona del Paseo de la Habana, cerca de uno de los concesionarios de la empresa familiar. También se habló de una supuesta amistad de Laura con Froilán y eso es falso".

"Con quien sí he hablado es con su abuela, a la que conozco porque he estado muchas veces en su casa, un piso gigantesco en la zona de Arturo Soria". "Daniel no se veía mucho con su madre", nos explica. Silvia Bronchalo tuvo un encontronazo con su ex porque ella no quería como abogado a Marcos García Montes, el elegido por Rodolfo y finalmente aceptado por Daniel. Denunció por vejaciones al actor pero el caso fue archivado. Pero con su abuela uruguaya, Noela, la viuda de Sancho Gracia y madre de Rodolfo Sancho, sí trataba casi a diario Daniel: "Esta rota, destrozada. Es una mujer muy dura a pesar de su edad pero estos es demasiado. Ella es sin duda y junto con sus padres la persona que más ha sufrido y está sufriendo con esta tragedia familiar", explica el amigo de Daniel. "Me refiero a la familia de Daniel, lo digo con todo respeto para la del médico colombiano", puntualiza. "Noela es una segunda madre para él". Nos explica que con ella se veía "una vez a la semana como mínimo", y que "se daban unos festines gastronómicos "del máximo nivel", añade. "Daniel se gastaba fácil 3.000 euros al mes solo en comer bien. Era un apasionado de los buenos restaurantes, pero sitios de estrellas, y a menudo iba con su abuela a comer, pagando facturas de 300 euros para arriba muchas veces". Nos reitera el amigo de Daniel que "las aficiones verdaderas de Daniel eran la cocina, pero más comer que cocinar, el deporte, mucho gym y el muay thai, ir al cine, viajar y algo de fiesta, pero no excesivamente", remarca. "Es cierto que tenía un punto chuleta con los puertas de algunos locales y tuvo algún altercado pero casi siempre educado y empático". Sí es cierto que le gustan mucho las chicas y como es alto y apuesto, pues...", trata de explicarnos.

Sancho le dijo a la policía tailandesa que tenía novia. Y los investigadores lo filtraron para terminar de encajar su relato. "Muchos pensaron que se refería a Laura, la persona con la que compartió una relación de casi cinco años, pero con la que había roto semanas antes del crimen. Fue ella quien acabó con la relación, aunque quedaron como amigos y se mensajeaban", nos aclara. Ahora sabemos que no solo lo había dejado con ella sino que estaba empezando otra relación con Alba, una joven con la que coincidió en Ibiza y Formentera a finales de julio, antes de viajar a Tailandia. También se dijo que Laura iba a viajar a Tailandia pero este extremo lo desmienten desde el entorno de la ex de Daniel, igual que los supuestos planes de boda. No es descartable que antes del asesinato fuera Alba la persona que había planeado reencontrarse con Daniel allí después de coincidir con el chef en Formentera e Ibiza, adonde el hijo de Rodolfo Sancho se desplazó junto a un grupo de amigos antes de emprender viaje a Tailandia, supuestamente para perfeccionar su nivel de Muay Thai.

La defensa de Arrieta pide la cadena perpetua para Daniel Sancho en el informe final y sostienen que el presunto asesino "quería matarle". Nadie sabe a ciencia cierta qué pasará hasta por lo menos el 29 de agosto, cuando está previsto que se haga pública la sentencia de la Corte de Koh Samui. No obstante, las posibilidades van de la pena de muerte o la cadena perpetua a una década y media en la cárcel", que vaticinaba el experto en sucesos Manuel Marlasca, tal y como reveló a este digital en una entrevista: "Le condenarán a 15 o 20 años de cárcel", calculaba, "pero en seis meses nadie se preocupará ni se acordará de él", puntualizaba el periodista y escritor.

De momento, sabemos que la Fiscalía ha descartado presentar un informe final y mantiene las tres acusaciones contra Daniel, poniendo de relieve las pruebas aportadas durante el juicio del caso. Por su parte, la defensa de Edwin Arrieta ha pedido que se condene a Daniel Sancho como autor de un asesinato con premeditación que, en caso de confirmarse por el tribunal, la pena puede oscilar entre pena de muerte y cadena perpetua y que se indemnice a la familia con casi 800.000 euros, tal y como solicita en un escrito de 11 páginas. El penalista Juan Gonzalo Ospina contratado por la familia de la víctima defiende en sus conclusiones que el chef español actuó con premeditación. "En agosto de 2023, alrededor de las 16:00 – 16:30 horas, mientras el imputado estaba sentado en la cama de la habitación del hotel, el acusado habló con el agresor para poner fin a la relación. El fallecido se negó e intentó pedir permiso para tener relaciones sexuales con el acusado, pero el acusado se negó. Luego, el acusado se levantó y usó su mano izquierda para golpear al fallecido en la cara con fuerza provocando que el fallecido cayera hacia atrás y se golpeara fuertemente la cabeza contra el borde del fregadero provocando que su cabeza sangrara, pero aún no inconsciente. Luego el fallecido agarró el brazo del acusado y lo mordió fuerte una vez e intentó luchar contra el acusado, pero el acusado agarró al difunto, lo levantó y lo golpeó contra el borde del fregadero con tanta fuerza que provocó la muerte del difunto", exponen, según recoge Ok Diario. "Perdió el conocimiento y la sangre corría por todo el suelo del baño. El acusado recibió una descarga eléctrica y se detuvo durante aproximadamente una hora hasta que se tuvo certeza de que el difunto había muerto. Luego, el imputado arrastró el cuerpo del fallecido para ser desmembrado, por tanto, de los hechos se puede ver que el acusado tenía la intención de matar al fallecido intencionadamente", reza el documento.