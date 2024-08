La defensa de Daniel Sancho desmiente que plastificara el bungaló antes de matar a Edwin: "¿Pero a qué estamos jugando?"

La noticia llegaba desde Tailandia y era recogida por numerosos medios españoles: Daniel Sancho habría plastificado el bungalo en el que asesinó a Edwin Arrieta, un hecho que probaría la premeditación de la que lo acusa la fiscalía tailandesa. Afirmaban, además, que él mismo lo confesó a la policía y que dicha declaración estaría recogida en uno de los informes del caso. Su defensa española, encabezada por Carmen Balfagón, lo ha desmentido tajante: "Te puedo asegurar que en todo el sumario y en todos los informes policiales no aparece nada del papel film. Solamente la imputación de que se compró el film para envolver las piezas del cadáver, pero luego se ha demostrado que se envolvió solo una".

La letrada, que trabaja con Ramón Chippirrás y Marcos García Montes en el caso desde que fueran contratados por Rodolfo Sancho, se ha mostrado muy molesta en el programa Juntos: "Os tengo por inteligentes, en la lista de compra de Daniel del dos de agosto aparecen dos rollos de papel film de los que tenemos todos en la cocina, de 50 centímetros de ancho, ¿con dos rollos se pueden tapar paredes, suelo, y mobiliario? Con todos mis respetos el señor que ha facilitado esta información no sé de dónde lo ha sacado. Si la defensa, que nos lo hemos leído todo y más de una vez, porque esto nos ha dado mucho trabajo, si no hemos encontrado ese informe policial ¿de qué estamos hablando?".

No solo ha desmentido la existencia de dicho dato en un informe, sino que tal cosa la dijera Daniel en el interrogatorio: "Es falso. Esa declaración de Daniel no existe, es falso. No existe ese informe policial en el que se impute esa actuación de Daniel. No existe. Os plantearía como compañeros que sois que penséis ahora a pocos días de la sentencia ¿a qué viene esto?", ha dicho enfadada. "Creo que alguien está nervioso".

Balfagón ha desvelado que son siete los informes que han presentado desde la defensa y se ha quejado de la cantidad de mentiras que deben escuchar a diario: "Es que se han dicho tantas barbaridades… es imposible tapar los rumores… cuando tratas de explicar uno te aparece otro como esta barbaridad. Es que eso no salió en el juicio. Él no tiene que demostrar su inocencia sino que tienen que demostrar su culpabilidad. Y la premeditación es imposible demostrarla".

Por último, la abogada ha desvelado que Daniel no tiene acceso a información del exterior: "Esta información no le llega a él porque allí no tiene televisión ni redes sociales, no tiene nada. Tampoco veo yo a Rodolfo en las videollamadas que tiene, las tres al mes, contándole esto. Es que no sé si es para reír o para llorar. Es que a Rodolfo cómo no le va a llegar… Si lee la prensa. Él no entiende cómo pueden mentir de esta manera".