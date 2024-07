Rodolfo Sancho, a un mes de la sentencia de su hijo Daniel: "Lo que no te mata te hace más fuerte"

El próximo 29 de agosto, el tribunal de Tailandia decidirá el futuro de Daniel Sancho, acusado del asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Estos días su padre, Rodolfo Sancho, se encuentra en plena promoción de su última película, Un paseo por el Borne, y ha desvelado cómo lleva esta particular cuenta atrás: "No estoy amargado, no estoy depresivo. Estoy luchando en la vida y creo firmemente que lo que no te mata te hace más fuerte y más sabio".

El actor ha acudido este lunes al programa EsCine de EsRadio, donde ha hablado con Andrés Arconada. Tranquilo y sereno, se ha referido a la situación de su hijo con calma aunque sin entrar en demasiados detalles: "La vida se puede ver de una forma o de otra forma. Intento llevar mi vida y todo puede ser visto como desgracias o retos. Prefiero ver la vida como un desafío y tirar para adelante".

Unas palabras prácticamente idénticas a las que pronunció en el documental que firmó con HBO sobre el suceso y que le sirvió, entre otras cosas, para conseguir una inyección económica (150.000 euros) con la que mantener y defender a su hijo, preso en Koh Samui desde el pasado mes de agosto. "Mi hijo me contó que tuvo una pelea con un tipo del que yo no sabía nada y que había acabado de forma trágica. No fue una conversación muy larga, pero no hacía falta más. Al final soy un padre luchando por un hijo. Y ese es el gran motor para no caer en una depresión", aseguraba entonces. "Todo es un aprendizaje. ¿Por qué te vienen las cosas? ¿Quién es nadie para juzgar qué te viene y por qué en un mundo en el que nadie tiene ni puta idea de qué va esto de la vida?". Unas declaraciones que fueron muy criticadas: "Yo tengo la perspectiva de que aquí hay dos víctimas. Sin duda hay un fallecido, y eso es terrible. El concepto de cadena perpetua lo tengo eliminado de la cabeza, tenemos la ilusión de que lo declaren no culpable".

La pasada semana, Rodolfo presentó la película en Mallorca y tampoco esquivó las preguntas personales: "Todavía estoy asentando todo. Es un proceso... Antes me preguntaban por si los actores debemos o no hablar de política y, por la misma razón que no entiendo por qué mis opiniones sobre política deban de ser relevantes, no comprendo por qué mi vida personal interese a nadie. Por el mismo motivo que no entiendo por qué mis opiniones sobre algo que no conozco deban importar, no comprendo por qué todo el mundo siente la necesidad de meterse en mi vida personal por ser un actor conocido". Y añadía: "Es una sensación muy rara. De repente, tienes un problema, algo te va mal, y todo el mundo se siente con el derecho de hablar de ti. Yo me pregunto: si con 17 años decides ser actor, ¿dónde está escrito que desde ese momento todos pueden hablar de tu vida? ¿Y qué es eso de que cualquiera te pueda hacer una foto con su móvil por estar en un lugar público? ¿Tiene eso sentido?".