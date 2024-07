Así ha sido la esperada reaparición de Rodolfo Sancho por trabajo y lejos del drama por su hijo en Tailandia

Rodolfo Sancho ha vuelto a trabajar tras el asesinato de su hijo a Edwin Arrieta en Tailandia, del cual se conocerá la sentencia el próximo 29 de agosto. El actor de El Ministerio del Tiempo ha presentado, mientras tanto, su nueva película, Un paseo por el Borne, de Nick Igea, que se estrena este viernes, 26 de julio.

La presentación ha tenido lugar este jueves en el Atlàntida Film Fest en Palma de Mallorca. Frente a la Catedral de Palma, el padre de Daniel Sancho ha posado sonriente junto a sus compañeros de reparto.

En la cinta interpreta a un director de cine al que la industria da la espalda y el actor ha reflexionado acerca de su propia situación. Preguntado por un posible paralelismo con su vida personal, el hijo de Sancho Gracia respondió en El Mundo: "Puede haberlo. Siempre hay una parte personal en todo lo que haces".

El novio de Xenia Tostado también hizo balance de su carrera profesional en este último año, marcado por el asesinato cometido por su hijo en el país asiático. "Sinceramente" no sabe cómo lo ocurrido con su hijo le podrá afectar. En este sentido, admitió: "Creo que no tendría por qué afectar. En todo este tiempo tuve que decir que no a una serie, pero fue por un problema de tiempos. Lo importante es que me ofrecieron el trabajo. Pero es difícil saber".

El actor, que participó en el documental sobre el caso de su hijo en HBO para pagar los gastos de su defensa y de todo lo necesario en Tailandia, lamentó al mismo tiempo el interés que ahora suscita su vida personal: "Realmente no termino de ligar una cosa con la otra. Sobre todo, alguien como yo que tampoco me he prodigado ni me prodigo mucho en los estrenos ni jamás he vendido una exclusiva. Cada uno es libre y no me voy a meter con nadie. Pero hay actores que hacen negocio con su vida personal. No es mi caso", reconoció tras participar en dicho documental, en el que habló de su vida personal por dinero.

En este último año, el protagonista de La Señora estrenó la serie de Zorro en TVE, en la que interpretaba el papel de villano. La serie se grabó antes del asesinato cometido por su hijo en agosto del año pasado. La defensa del nieto de Sancho Gracia, durante el juicio celebrado entre abril y mayó, trabajó en demostrar que el asesinato no fue premeditado para evitar la pena de muerte o la cadena perpetua. El objetivo de la defensa de Daniel es que pueda volver a España en unos años para terminar su futura condena alejado de Tailandia. Conoceremos la sentencia, como hemos mencionado, el próximo 29 de agosto.

Estos meses de calvario también han estado marcados por las batallas personales entre los padres del acusado, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo. La segunda incluso llegó a denunciar a su ex por vejaciones e insultos continuados. Hace un par de semanas se conoció que la denuncia fue archivada. La jueza de Alcobendas no siguió adelante al no ver hechos delictivos.