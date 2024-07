Rodolfo Sancho ha vuelto a trabajar tras el asesinato de su hijo a Edwin Arrieta en Tailandia, del cual se conocerá la sentencia el próximo 29 de agosto. El actor de El Ministerio del Tiempo presenta, mientras tanto, su nueva película, Un paseo por el Borne, de Nick Igea, que se estrena este viernes, 26 de julio. La cinta trata de un director de cine al que la industria le da la espalda y el actor ha reflexionado acerca de su propia situación.

"¿Diría que hay algo personal?", le preguntan en El Mundo acerca de los aparentes paralelismos entre la trama del personaje que interpreta y su vida. El padre de Daniel Sancho responde: "Puede haberlo. Siempre hay una parte personal en todo lo que haces".

Rodolfo Sancho en 'Un paseo por el Borne'

Sobre su carrera profesional, dice que "sinceramente" no sabe cómo lo ocurrido con su hijo le podrá afectar o no. Y admite: "Creo que no tendría por qué afectar. En todo este tiempo tuve que decir que no a una serie, pero fue por un problema de tiempos. Lo importante es que me ofrecieron el trabajo. Pero es difícil saber".

Al mismo tiempo, lamenta que ahora el foco esté puesto en su vida personal: "No sé, todavía estoy asentando todo. Es un proceso... Antes me preguntaba por si los actores debemos o no hablar de política y, por la misma razón que no entiendo por qué mis opiniones sobre política deban de ser relevantes, no comprendo por qué mi vida personal interese a nadie. Por el mismo motivo que no entiendo por qué mis opiniones sobre algo que no conozco deban importar, no comprendo por qué todo el mundo siente la necesidad de meterse en mi vida personal por ser un actor conocido".

El actor, que participó en el documental sobre el caso de su hijo en HBO para pagar los gastos de su defensa y de todo lo necesario en Tailandia, lamenta al mismo tiempo: "Realmente no termino de ligar una cosa con la otra. Sobre todo, alguien como yo que tampoco me he prodigado ni me prodigo mucho en los estrenos ni jamás he vendido una exclusiva. Cada uno es libre y no me voy a meter con nadie. Pero hay actores que hacen negocio con su vida personal. No es mi caso", reconoce, tras participar en dicho documental, en el que habló de su vida personal por dinero.

Y añade: "Es una sensación muy rara. De repente, tienes un problema, algo te va mal, y todo el mundo se siente con el derecho de hablar de ti. Es como en el fútbol que todo el mundo cree que sabe y se cree entrenador. Yo me pregunto: si con 17 años decides ser actor, ¿dónde está escrito que desde ese momento todos pueden hablar de tu vida? ¿Y qué es eso de que cualquiera te pueda hacer una foto con su móvil por estar en un lugar público? ¿Tiene eso sentido? Hay muchos países en los que no es así en absoluto".

El padre del asesino confeso de Edwin Arrieta arremete contra "esa prensa muy determinada que distorsiona y tergiversa todo, que inventa sin pudor": "El 90% de la gente que se me acerca es amable y me dice que le encanta Isabel, que la ha visto no sé cuántas veces. La gente en general me dice: 'Mucho ánimo' o 'Siento mucho por lo que estás pasando'. Y la tercera frase que más repiten es: '¡Qué vergüenza de prensa!'. En mi vida he experimentado momentos de fama brutales. Desde que empecé con Al salir de clase, ha habido etapas en las que no podía poner un pie en la calle. El acoso, por así decirlo, era mucho mayor al que pueda vivir ahora. Pero era distinto. La diferencia es esa prensa muy determinada que distorsiona y tergiversa todo, que inventa sin pudor".

En este último año, el protagonista de La Señora estrenó la serie de Zorro en TVE, en la que interpretaba el papel de villano. La serie se grabó antes del asesinato cometido por su hijo en agosto del año pasado. La defensa del nieto de Sancho Gracia, durante el juicio celebrado entre abril y mayó, trabajó en demostrar que el asesinato no fue premeditado para evitar la pena de muerte o la cadena perpetua. El objetivo de la defensa de Daniel es que pueda volver a España en unos años para terminar su futura condena alejado de Tailandia. Conoceremos la sentencia, como hemos mencionado, el próximo 29 de agosto.

Estos meses de calvario también han estado marcados por las batallas personales entre los padres del acusado, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo. La segunda incluso llegó a denunciar a su ex por vejaciones e insultos continuados. Hace un par de semanas se conoció que la denuncia fue archivada. La jueza de Alcobendas no siguió adelante con las acusaciones de la exactriz hacia el actor al no ver hechos delictivos.