Filtraciones a 15 días de la sentencia de Daniel Sancho vaticinan que sus tres declaraciones no le favorecen: "Situación terrorífica"

La declaración de Daniel Sancho ante el juez no parece haber tenido los efectos deseados por su defensa si creemos en las filtraciones que han llegado a la prensa a dos semanas de conocerse la sentencia. "Me amenazó con que si terminaba [la relación] permitiría que otras personas conociesen los mensajes y las imágenes que yo le había mandado. Amenazó a mi familia con matarlos", dijo el hijo de Rodolfo sancho. "Hablé con Edwin para terminar nuestra relación. Se negó. Intentó tener sexo conmigo pero me negué. Me levanté, le golpeé con la mano en la cara y su cabeza golpeó el borde del fregadero. Corté el cuerpo en 17 partes, remé con un kayak y arrojé las partes al mar en cuatro o cinco veces", dijo en su día el español.

La versión del chef lleva un año sobrecogiendo a la opinión pública: "Corté las partes del cuerpo en 14 o 15 pedazos y usé film transparente para envolver las partes. Usé el cuchillo para cortar la ropa y luego usé un cuchillo y una sierra y otras cosas que había comprado", detalló Daniel en referencia al uso que pensaba dar a todo lo que compró. Pero nunca reconoció haber empapelado la habitación con el papel film.

"Lo compré para subir un videoclip de YouTube. Tengo un canal de YouTube llamado Puro disfrute y es un canal que comencé a hacer hace poco. El film estirable tamaño 30x60 era para utilizarlo durante la cocción", dijo. Los elementos se utilizaron en el caso del asesinato pero no fue el propósito para el cual fueron comprados originariamente, según sostiene la defensa para eludir la premeditación, es decir, el delito que conlleva la pena capital o la cadena perpetua si fuera condenado. "Corté las partes del cuerpo en 14 o 15 pedazos y luego puse las partes del cuerpo en bolsas de basura y usé film transparente para envolver las partes nuevamente. Luego puse las partes en el refrigerador". En ningún momento durante las tres primeras declaraciones mencionó Daniel Sancho el hecho de haber plastificado el lugar donde murió Edwin Arrieta.

¿Errores de traducción de la ex de Rappel?

Algunas fuentes, no obstante, apuntan a errores de traducción como causa del malentendido. Two Yupa, ex de Rappel y ahora traductora tailandesa en el caso, lo contó. Pero, examinadas las traducciones oficiales de las declaraciones, no aparece tal afirmación en ninguna de las tres declaraciones, siendo definitiva la tercera. En la primera dijo "lo compré para el asesinato". Textual: "Compré estos productos para el asesinato. Eso en la primera declaración. Pero en la tercera rectifica.

Expertos jurídicos consultados por Informalia responden a la duda de si la primera declaración sirve o no. Hay opiniones encontradas. Mientras que algunos abogados dicen que puede ser usada contra Daniel, Carmen Balfagón defiende la inocencia de su cliente y asegura que la tercera declaración es la definitiva y es la que vale.

Cuando en los interrogatorios los agentes le preguntan a Daniel si se siente coaccionado, él dice que no se siente coaccionado y reconoce en esa misma declaración la premeditación implícitamente: "Luego le descuarticé con los cuchillos que había comprado para matarle". En su tercera declaración dice: "Quiero que ésta sea la definitiva, que se borren las demás". Pero las cosas no funciona así: no se borra nada.

"Amenazó a mi familia con matarlos"

"Me amenazó con que si terminaba permitiría que otras personas conociesen los mensajes y las imágenes que yo le había mandado. Amenazó a mi familia con matarlos", declaró el presunto asesino. En el informe de la defensa que se presenta se indica que en ningún momento Daniel Sancho dijo que por parte de Arrieta hubiera amenazas ni siquiera sexuales. Así consta en el informe entregado al juez. "Hablé con Edwin para terminar nuestra relación. Se negó. Intentó tener sexo conmigo pero me negué. Me levanté, le golpeé con la mano en la cara. Edwin cayó de espaldas y su cabeza golpeó el borde del fregadero. Edwin perdió rápido el conocimiento. Me detuve durante una hora hasta que estuve seguro de que estaba muerto", declaró. No consta que empapelara la habitación. "Las bolsas de basura las compré para la recogida de basura tras cocinar. El cuchillo para picar la comida y para los cocos", rectificó después en la tercera declaración. Pero ni en la primera ni en la segunda contaba con la asesoría jurídica. Una vez fue aconsejado por sus abogados, le orientaron de lo que podía contar. A él le preguntaron en las primeras declaraciones si se sentía coaccionado y él dijo que no. Explicó que hablaba inglés y que lo entendía y que no necesita intérprete. En la tercera sí lo solicitó. En la primera y segunda contó lo del golpe pero admitió: "Luego utilicé los cuchillos que había comprado para asesinarlo, para descuartizarlo".

"Corté el cuerpo en 17 partes"

"Corté el cuerpo en 17 partes, remé con un kayak y arrojé las partes al mar en cuatro o cinco veces. No usé un cuchillo para apuñalarlo pero cuando estaba cortando el cuerpo, el cuchillo no estaba lo suficientemente afilado. Me enfadé y se lo clavé en la cara", declaró. Ahí no especificaba que lo comprara para el asesinato. No debemos olvidar que la víctima es Edwin Arrieta y que Daniel Sancho llegó a reconocer que había matado y descuartizado al colombiano, aunque luego rectificara los aspectos que desmontan la premeditación para evitar, como es lógico, una sentencia que podría significar la pena de muerte o la cadena perpetua. La sentencia del 29 de agosto, dentro de quince días, podrá creer a los abogados del cirujano y al fiscal o a la defensa de Daniel Sancho, cuya versión es otra: que estaba en una situación límite por las supuestas amenazas de Edwin Arrieta y que se calentó hasta el punto de cometer un acto desesperado. Es decir, que el médico colombiano le estaba extorsionando, eso le llevó a perder la cabeza y que después trató de arreglar las cosas con torpeza.

Las filtraciones que proceden de Tailandia respecto de la sentencia que se conocerá en dos semanas señalan que Daniel está ante "una situación terrorífica", ya que las tres declaraciones no le favorecen y Tailandia, como ya sabe toda España, tiene pena de muerte. Y, aunque hay dos versiones, no pinta bien para el reo. Sobre si se han podido demostrar los mensajes de extorsión de Edwin que apoyarían la versión de la defensa, sabemos que se llevó a cabo una investigación. Curiosamente, los móviles desaparecieron, lo cual puede hacer sospechar que alguien quiso impedir que se pudieran demostrar ciertos mensajes o imágenes.