Limitan los apoyos de Daniel Sancho en la corte tailandesa durante la lectura de su sentencia

A escasos días de conocer la sentencia que recaerá sobre Daniel Sancho, nuevas informaciones esclarecen algunas dudas sobre la cita judicial que tendrá lugar el próximo 29 de agosto en la corte de Koh Samui. El entorno del joven afirma que únicamente dos personas podrán estar a su lado el día que la corte tailandesa le transmita si quedará en libertad o, por el contrario, será condenado. Ha pasado poco más de un año desde que trascendiera el caso por el que está siendo juzgado, el asesinato y descuartizamiento del cirujano Edwin Arrieta. Ahora, los jueces son quienes tienen la última palabra.

El círculo cercano del cocinero ha contado a Lecturas que solo dos personas podrán hacerle compañía durante la lectura de la sentencia. Serán su padre, Rodolfo Sancho, y su madre, Silvia Bronchalo. A pesar de sus diferencias -entre ellos ha habido un largo e intenso intercambio de acusaciones, incluso existe una denuncia contra el actor por presunto maltrato-, sus viajes a Tailandia han sido constantes. Han coincidido por el bien de su hijo, que volverá a verlos la próxima semana.

"El juez ha rechazado todas las solicitudes para asistir a la corte", publica el citado medio. "Solo los padres de Daniel van a poder acceder". Tampoco podrá estar Marcos García-Montes, letrado de la defensa, que viajará a Tailandia unos días antes para hablar con Daniel, pero quien no se podrá acceder a la sala.

"Vamos a viajar el equipo completo con Carmen Balfagón, Ramón Chippirrás y Rodolfo. No hay ningún viso de que pueda haber sentencia de pena de muerte. Eso es una invención, y eso de que hemos ido a preparar un recurso es otra invención. No hay peor que cuando alguien pasa noticias sin contrastar y que no son ciertas", dijo el jurista hace unos días, después de leer varios titulares con malos presagios para su representado.

García-Montes y su equipo piden la absolución por entender que el crimen fue en legítima defensa y que hubo improvisación. Los representantes de la familia de Arrieta, en cambio, consideran que hubo premeditación, como prueba el hecho de que, a continuación, Sancho descuartizada el cadáver. "No ha pedido perdón, no ha reparado el daño", dice el letrado de los Arrieta. Cabe decir que los dos delitos, la muerte y el desmembramiento del cuerpo de Arrieta, fueron confesados por el acusado pocos días después del asesinato.