En su finca y rodeado de las tumbas de sus perros: los deseos que se cumplirán (y los que no) en el funeral de Alain Delon

Alain Delon, estrella del cine francés y una de las bellezas más aclamadas del Séptimo Arte, falleció el pasado domingo a la edad de 88 años, tal y como anunció su familia a través de un sentido comunicado. En 2022 pidió la eutanasia tras sufrir un tremendo deterioro en su salud física y psíquica a causa de un derrame cerebral en 2019. "Me gustaría agradecer a todos los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado su apoyo", expresó en su momento, a modo de carta de despedida. No es de extrañar que el protagonista de La Piscina ya tuviese pensado cómo debía ser su funeral.

Hace unos años, en una entrevista en televisión, contó que tenía perfectamente planificado su entierro: sería inhumado en una capilla que hizo construir en su finca del pueblo de Douchy, en Loiret, a unos 140 kilómetros al sur de París.

El intérprete de títulos como A pleno sol, El otro señor Klein, Rocco y sus hermanos o El gatopardo explicó que contaba con los permisos necesarios para el sepelio en su propiedad, cuya capilla estaba rodeada por las tumbas de varias decenas de perros que ha tenido. No obstante, no todos sus deseos van a cumplirse.

En 2018, en una entrevista con Paris Match, contó que había tenido 50 perros y que, si antes de fallecer el último de sus canes, Loubo, seguía vivo, quería que fuera "dormido" y depositado en su tumba en el cementerio de su casa. "Es mi perro de final de vida y lo amo como a un hijo", dijo Delon a Paris Match en 2018.

"Tengo una relación especial con este perro. Me echa de menos cuando no estoy", dijo, y añadió: "Si muero antes que él, le pediré al veterinario que nos lleve juntos. Lo pondrá a dormir en mis brazos. Prefiero hacerlo antes que saber que se dejará morir en mi tumba con tanto sufrimiento". Una polémica petición que indignó a grupos ecologistas, y que sus hijos se han negado a cumplir. La Fundación Brigitte Bardot dijo este martes que la hija de Delon, Anouchka, había confirmado que la familia se quedaría con el perro.

"Por supuesto que Loubo no será sacrificado", señaló la fundación de la actriz, que era una de las mejores amigas de Delon, en un mensaje en X. "Acabo de hablar por teléfono con Anouchka Delon y me dijo que Loubo es parte de la familia y que se quedará con él. El perro no será sacrificado", recalcó un portavoz de la fundación en declaraciones recogidas por The Guardian.

La estrella del cine quería ser enterrado en la intimidad y, de hecho, se pronunció en contra de que se le preparara un gran homenaje nacional como el que se tributó en su día a otros famosos de su talla, como Charles Aznavour. A la espera de una confirmación por parte de sus tres hijos, Alain Fabien, Anouchka y Anthony, se desconoce todavía si se acabará celebrando un tributo oficial y público.

Una vida de éxito, polémicas y grandes amores

Alain Delon fue un gigante del cine. Ganador, entre otros premios, de un César, un Oso de Oro de Honor y una Palma de Honor, trabajó en 90 largometrajes y encadenó numerosas apariciones en televisión y en obras de teatro, dejando tras de sí una huella imborrable en la historia de la cultura. Sin embargo, a menudo estuvo rodeado de graves polémicas. La última de ellas se produjo en 2019, cuando más de 17.000 personas firmaron una plataforma para oponerse argumentando que el actor era "racista, homofóbico y misógino" y que no merecía el galardón.

Su vida amorosa también influyó en su ascenso a la fama. Mantuvo un amor a primera vista y un romance con Romy Schneider, lo que le colocó en el punto de mira más allá del plano cultural. También se enamoró de Mireille Darc y Nathalie Delon. "Las mujeres me salvaron, sin ellas habría ido mal", le gustaba decir al intérprete. Cabe decir que por su vida también pasó Bárbara Rey.

La vedette le despidió en sus redes sociales con unas sentidas palabras: "Mi guapo, mi queridísimo amigo y más. Hoy me duelo el corazón. Y no puedo decir más. Mañana haré un vídeo para que sepan un poco más de nuestra amistad y de ti. Dios te acoja en su sueño. DEP". "Siento muchísimo que haya fallecido, pero han pasado muchísimos años desde que estuvimos juntos. Te puedo decir es que hace mucho que no teníamos contacto, pero me causa pena su muerte", contó más tarde a La Razón.