Las lágrimas de Bárbara Rey tras la muerte de Alain Delon, su amor de juventud: "Mi guapo, me duele el corazón"

Bárbara Rey fue una de las personas que este domingo, 18 de agosto, lloró la muerte a los 88 años de Alain Delon, icono del cine francés con destacados títulos como A pleno sol, El otro señor Klein, Rocco y sus hermanos o El gatopardo en su legendaria trayectoria cinematográfica. La vedette de Totana mantuvo un idilio con él en los años 70. Un idilio del que ha hablado en más de una ocasión y que la actriz, apenada por su fallecimiento, volvió a recordar este fin de semana en sus redes sociales.

"Mi guapo, mi queridísimo amigo y más. Hoy me duelo el corazón. Y no puedo decir más. Mañana haré un vídeo para que sepan un poco más de nuestra amistad y de ti. Dios te acoja en su sueño. DEP", escribió la madre de Sofía Cristo y Ángel Cristo Jr. este domingo en Instagram, junto a una foto del actor durante su juventud.

Romy Schneider, Mireille Darc y Nathalie Delon fueron quizás las mujeres más importantes en la vida del intérprete, como ya contamos, pero también fueron muchas otras las que le conocieron en la intimidad. Así habló la actriz de la estrella francesa en su documental para Atresmedia, Una vida Bárbara: "Íbamos caminando por Madrid, vinos unos camiones de producción, estaban rodando una película y allí estaba, Alain Delon".

Delon, que en 2019 sufrió un derrame cerebral del que nunca se llegó a recuperar del todo, estaba entonces rodando El Zorro: "Mi hermana me decía que estaba allí Alain Delon, nerviosa, y yo le dije que no lo mirara". Sin embargo, el actor se interesó por conocerlas y así se lo hizo saber a través de un tercero: "Nos tomamos un té con él, nos metimos en su rulot y nos pidió todos los teléfonos, yo estaba que no me lo podía creer". Aquel día no acabó así, pues por la noche terminaron en una discoteca madrileña: "Tuvo un detalle muy bonito y es que sacó a mi hermana a bailar", recordó la actriz. La aventura que los dos mantuvieron, finalmente, duró entre 1974 y 1976.

En 2017, Risto Mejide también le preguntó en All you need is love por su historia con Delon: "¿A qué personaje famoso hubieras preferido no ver desnudo nunca?", a lo que Bárbara respondió: "Al actor Alain Delon. No es por un defecto X, porque no lo tiene, no me provocó nada, para eso, mejor ni verle".

Tras su muerte, la intérprete murciana ha dicho en La Razón: "Siento muchísimo que haya fallecido, pero han pasado muchísimos años desde que estuvimos juntos. Te puedo decir es que hace mucho que no teníamos contacto, pero me causa pena su muerte".