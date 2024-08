Alain Delon, Romy Schneider y las otras mujeres que marcaron la vida del actor francés muerto a los 88 años

Romy Schneider, Mireille Darc y Nathalie Delon fueron quizás las mujeres más importantes en la vida del actor francés, cuya muerte a los 88 años hemos anunciado este domingo 18 de agosto. "Las mujeres me salvaron, sin ellas habría ido mal", le gustaba decir a Alain Delon. Su belleza y su capacidad de seducción sin embargo le llevaron a conquistar a otras bellezas que se rindieron al encanto de intérprete galo. Empezando por la actriz Brigitte Auber, que le lanzó a la profesión presentándole a Yves Allégret. "Entré en esta profesión gracias a las mujeres", dijo en Le Monde en septiembre de 2018. "Ellas son las que me hacen hacer cine. Son las mujeres que me quieren, me dan todo, mujeres que se han enamorado de mí." En Cannes, en mayo de 2019, cuando acababa de recibir la Palma de Oro que coronaba su carrera, Alain Delon, muy emocionado, dijo: "Antes de partir, simplemente me gustaría decirles que estoy pensando en Mireille y Romy". En 1987 conoció a Rosalie van Breemen, 31 años menor que él. Es madre de sus dos hijos menores, Anoushka y Alain-Fabien.

Romy Schneider

La protagonista de Sissi emperatriz fue sin duda su gran amor. Se conocieron en 1958. Ella estaba en lo alto de su carrera por su éxito en Sissi. Él todavía era un actor joven y no tan conocido. Se mudaron juntos a la Avenue de Messine de París y se comprometieron. Hasta que la actriz alemana encontró un ramo de rosas y una nota al regresar a casa. Alain Delon se fue con Nathalie, con quien se casó un año después. Su hijo Anthony nació en 1964. Romy Schneider tardó años en recuperarse. Se reencontraron en 1969, en el rodaje de La Piscina. Romy Schneider, devastada por la muerte accidental de su hijo en 1981, se suicidó en 1982. "Ella me dijo: 'Ya no puedo vivir. No había nada que hacer. Se dejó morir deliberadamente, es un suicidio voluntario porque nunca toleró la muerte de David. Esa es la verdad", explica en el libro de Sarah Briand, Romy, una larga noche de silencio.

Nathalie Delon

Nathalie era Nathalie Barthélémy, a la que Alain había conocido en una discoteca parisina el año anterior. Su nombre real era Francine Canovas. Desde 1963, pasó a ser Nathalie Delon. Es la única mujer con la que se casó Alain Delon. Se conocieron en una discoteca en 1962. Se casaron en 1964 y se establecieron en Los Ángeles, donde nació su hijo Anthony. Pero su amor les duró poco. "Fui muy ingenua. Él me fue infiel y yo no", confesó en 2001 ella. Se divorciaron en 1969, después de haber compartido cartel en 1967 en Le Samouraï de Jean-Pierre Melville.

Mireille Darc

Mireille sucumbió al encanto de Alain Delon en 1968, cuando todavía estaba casado con Nathalie. Su historia duró quince años. Mireille Darc le dio la estabilidad que él decía que necesitaba para prepararse para sus papeles, dejando (ella) su propia carrera en un segundo plano. Debido a que ella no pudo tener hijos debido a un defecto cardíaco, finalmente se separaron en 1983. "Mireille construyó el universo de mi padre Él confiaba completamente en ella", explicó Anthony Delon en un documental sobre la actriz en agosto de 2018. Un día me dijo: "Si Mimi hubiera podido tener hijos, me habría casado con ella y todavía estaríamos juntos". Mireille Darc murió en agosto de 2017, con Delon junto a su cama.