La desgarradora despedida de Alain Delon antes de morir: "Gracias a los que me han acompañado"

"Me gustaría agradecer a todos los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado su apoyo". Así comienza la carta con la que el legendario actor francés se despidió de sus amigos y familiares hace ya dos años, cuando le fue concedida la eutanasia que había solicitado tras sufrir un tremendo deterioro en su salud física y psíquica tras sufrir un derrame cerebral en 2019. "Espero que los futuros actores vean en mí un ejemplo no solo como profesional, sino también en la vida cotidiana, entre victorias y derrotas. Gracias", finalizaba Alain Delon.

Poco antes, el protagonista de La Piscina había declarado que estaba listo para morir: "Quiero irme en paz. Ya he tomado mis decisiones. Ya he preparado mi funeral". Inmerso en una batalla familiar con sus tres hijos por su tutela y su fortuna, el que fuera 'novio' de Bárbara Rey se sentía muy solo: "Quiero que me entierren con mis perros. No me importa nada más, solo quiero estar con ellos. Fueron los únicos que me quisieron incondicionalmente, siempre a mi lado, sin pedir nada a cambio".

Finalmente, Delon y sus hijos aparcaron sus diferencias y disfrutaron juntos de esos últimos años. El actor falleció este domingo en su casa de Douchy, Francia. Su familia lo comunicó a través de las redes sociales: "Alain Fabien, Anouchka y Anthony, junto con (su perro) Loubo, se entristecen profundamente al anunciar la muerte de su padre. Falleció en paz en su casa de Douchy, rodeado de sus tres hijos y su familia (...) Su familia les ruega que respeten su intimidad en este momento de duelo tan doloroso".

El intérprete, uno de los más importantes del Séptimo Arte, será enterrado este miércoles en la localidad francesa, en la capilla que él mismo había diseñado y construido para su descanso eterno, y en la que yacen sus 35 perros. Entre sus últimos deseos, un funeral íntimo sin homenajes nacionales ni públicos.