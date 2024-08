Por qué Trump usa a Taylor Swift para reforzar su candidatura pero recurriendo a la Inteligencia Artificial

Nueva polémica en Estados Unidos. Donald Trump ha compartido varias imágenes generadas por inteligencia artificial sugiriendo que Taylor Swift y sus seguidores respaldan su candidatura a la Casa Blanca. El candidato republicano recurrió a la fama de la artista, uno de los iconos más influyentes del planeta. A sus 34 años, es la estrella que domina la escena musical. Pero no es solo una cantante (de las más ricas del mundo): sus temas influyen notablemente hasta convertirse en un referente para todas las edades. Taylor no se ha pronunciado políticamente en esta nueva carrera presidencial.

La de Pensilvania sin embargo apareció en las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos, en 2020, para pedir por el voto del entonces candidato demócrata, Joe Biden. En marzo de 2024, durante el conocido como Supermartes, llamó a acudir a las urnas, lo que multiplicó por siete el número de afiliados, lo cual evidencia la capacidad de influencia de la artista.

Trump y sus asesores son muy conscientes de ello. En una publicación en la red social Truth, el republicano publicó varias fotografías de fans de la artista sonrientes, con camisetas en las que se podía lema 'Swifties for Trump' ('Swifties con Trump' en castellano). "¡Acepto!", tituló la publicación, que acumula más de 9.000 'me gusta' en la red social y que circula desde comienzos de esta semana por las redes sociales.

Una de las imágenes corresponde a una captura de pantalla de un portal satírico que afirma que la cancelación de los conciertos de Swift en Viena debido a un plan de ataque terrorista frustrado llevó a sus seguidoras a decantarse por el voto de Trump para las elecciones del 5 de noviembre. Una fotografía a la que se suma un recorte que muestra a la estrella del pop vestida como el Tío Sam junto al mensaje: "Taylor wants you to vote for Donald Trump" ("Taylor quiere que votes por Donald Trump").

Cabe recordar que la cantante no ha respaldado en público a ningún candidato de cara a las próximas elecciones, aunque en la carrera por el poder de la Casa Blanca de 2020 apoyó a Joe Biden.

El pasado 7 de agosto se habló sobre su apoyo a Kamala Harris tras la publicación en su cuenta de Instagram de una fotografía sobre el escenario en la que aparecía una silueta saludando de espaldas similar a la vicepresidenta, aunque luego se descubrió que se trataba de una de las bailarinas de su gira.