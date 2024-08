La amenaza de atentados terroristas obliga a cancelar tres conciertos de Taylor Swift

La cantante, que triunfa en todo el mundo con su gira The Eras Tour, ha anunciado la cancelación de sus conciertos previstos en los próximos días en Viena por la amenaza de un presunto atentado islamista. La policía ha detenido a dos sospechosos, uno de ellos de nacionalidad austriaca y 19 años, a los que seguían desde hacía semanas y que tenían planeado atacar en el exterior del estadio donde iba a llevarse a cabo la actuación de Taylor Swift.

Franz Ruf, director de seguridad pública del Ministerio del Interior de Austria, dijo que las autoridades estaban al tanto de las "acciones preparatorias" para un posible ataque "y también de que el perpetrador de 19 años, que ha jurado lealtad al grupo Estado Islámico y se radicalizó a través de Internet, estaba concentrado en los conciertos de Taylor Swift en Viena", así como que habían sido confiscadas "sustancias químicas que estaban bajo evaluación".

Las fuerzas de seguridad tenían previsto desplegar unidades especiales, como personal encubierto, unidades caninas y la intervención de la unidad Cobra para garantizar la seguridad de los asistentes al show, pero la organización de Taylor Swift ha decidido, finalmente, no correr riesgos y cancelar los conciertos y así lo han comunicado a través de las redes sociales: "'The Eras Tour' ha sido cancelado debido a la confirmación de funcionarios del gobierno del ataque terrorista planeado", rezaba el texto. "Con la confirmación de funcionarios del gobierno de un ataque terrorista planeado en el estadio Ernst Happel, no tenemos más remedio que cancelar los tres espectáculos programados para la seguridad de todos".

Según el director de la Policía estatal de Viena, Gerhard Pürstl, se esperaba la asistencia de unos 65.000 espectadores por día, con entre 15.000 y 20.000 personas adicionales en las cercanías del estadio Ernst-Happel. Horas antes de la cancelación, decenas de personas habían recogido los pases VIP. Los tickets, han anunciado los organizadores, serán reembolsados en los próximos 10 días.