La pillada de Donald Trump hablando de Kamala Harris: "Es una mala perra"

La carrera presidencial en Estados Unidos se caldea por minutos. La renuncia de Joe Biden y el paso al frente de la actual vicepresidenta, Kamala Harris, ha dado un giro al panorama que no disgusta del todo a los republicanos. Donald Trump ya ha comenzado su particular campaña de desprestigio hacia su nueva rival, a la que asegura que vencerá mucho más fácilmente que al actual presidente. Lo que este lunes salta a los medios, sin embargo, no es lo que el magnate ha dicho frente a los micrófonos sino detrás de los mismos: una cámara oculta le pilló despotricando de la abogada.

"Es tan patética. Es una mala perra". Así se refería Trump a Kamala Harris hace unos días en un campo de golf, donde ya vaticinaba la retirada de Biden. Unas imágenes que corren como la pólvora después de que la tachara de "loca" en su último mitin público: "Está chiflada. ¿La habéis oído reír? Se puede saber mucho por la risa de una persona", dijo. El empresario, además, calificó al actual líder de la Casa Blanca como "el peor presidente de la historia de nuestro país".

Después del debate, una cámara oculta grabó a Trump diciendo : "Biden va a retirarse de la campaña lo que significa que ahora tendremos como oponente a Kamala Harris. Es tan mala, es patética, y una mala perra ..." pic.twitter.com/wVzWwlxtcz — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) July 21, 2024

Abogada, casada y madrastra

Harris estudió Ciencias Políticas y Economía en la Universidad de Howard. Posteriormente obtuvo su título de abogada en la Universidad de California, Hastings College of the Law. Su carrera profesional comenzó en el sector público, trabajando como fiscal adjunta en el Condado de Alameda, California. En 2004, fue elegida Fiscal del Distrito de San Francisco. En 2010, se convirtió en la Fiscal General de California, cargo en el que sirvió hasta 2017. En 2020, fue seleccionada como la compañera de Joe Biden en las elecciones presidenciales. Su nominación marcó un hito por ser la primera mujer afroamericana y sudasiática en ser elegida como candidata a la vicepresidencia de un gran partido político. En 2021, Joe Biden ganó las elecciones y Harris asumió el cargo de Vicepresidenta.

En lo personal, la vida también sonríe a Kamala. Está profundamente enamorada de su marido, el abogado Douglas Emhoff (54), a quien conoció en una cita a ciegas organizada por un amigo. Se dieron el "sí, quiero" en agosto de 2014 en Santa Bárbara y forman una preciosa y moderna familia junto a Cole y Ella, los hijos de Douglas con su primera esposa, Kerstin Emhoff. La demócrata tiene una buena relación con los hijos de su marido, que la llaman 'Momala' (una mezcla entre 'mom' y Kamala). "La familia lo es todo para mí y no puedo esperar a que EE.UU. conozca a mi esposo Doug y a nuestros increíbles hijos Cole y Ella", manifestó la vicepresidenta.