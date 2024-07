De su 'tormentosa' infancia en la zona rural de Middletown a ser candidato a la vicepresidencia de Donald Trump: así es JD Vance, el hombre a las filas del líder demócrata

Después del atentado que sufrió Donald Trump, que resultó levemente herido, y las continuas presiones por derrotar el gobierno de Biden, Estados Unidos está que arde. Cierto es, que el candidato republicano vuelve a por todas en estas elecciones para hacerse con el triunfo ante el Partido Demócrata. Sin embargo, Donald Trump no está solo. Cuenta con el incondicional apoyo, al menos público, de su mujer Melania Trump y sus hijos. También con el del senador de Ohio, JD Vance, a las espaldas del líder. Así lo comunicó este miércoles, cuando aceptó la candidatura a la vicepresidencia del Partido Republicano. Pero, ¿quién es realmente JD Vance?

El senador de Ohio no solo tiene admiración por la política, también por la escritura. En 2016, catapultó a la fama gracias a su autobiografía Hillbilly, una elegía rural, libro que, desde este martes, está siendo uno de los más vendidos de Amazon en los Estados Unidos. La autobiografía en cuestión está basada en el alcance al éxito de las superventas desde los escalones más bajos de su infancia. Infancia que describe tumultuosa en Middletown, donde fue criado por los hillbilly -habitantes de zonas alejadas del seno de la ciudad- en la citada región rural.

En sus más de 200 páginas, JD Vance recorre su trayectoria: cómo superó una vida familiar desestructurada y ascendió a las filas de la élite estadounidense. También critica la decadencia social actual por la propagación, a su juicio, de una cultura que la fomenta; y no es que no lleve razón. Las ideas de Vance pueden parecer disparatadas, pero cierto es, que conoce de primera mano las claves que engranan el correcto funcionamiento de la economía. Su primera aparición política se remonta a la elección de Donald Trump allá por 2016. Un "Never Trumper", así se describió así mismo en un programa de televisión, donde también dijo que el presidente estadounidense era "heroína cultural".

Donald Trump y JD Vance

El que puede llegar a ser vicepresidente de Trump es un fiel creyente de la política identitaria del padre de Ivanka Trump. Criado en un entorno asediado por el desorden y dominado por la clase trabajadora, Vance apuesta por la política "salvaje y bastante alocada" para evitar, a su juicio, el declive de la Casa Blanca. Claro que, la violencia siempre estuvo presente en la adolescencia de Vance. Su madre, a veces le instaba a "luchar" porque "es lo que hay que hacer". Sin embargo, encontró el refugio en su abuela, quien tras un trágico suceso donde la progenitora le amenazó con estrellarse desde el volante de un vehículo, tomó su custodia.

Con la mano dura entre sus raíces, es precisamente lo que pretende aplicar desde su faceta como vicepresidente, pues, considera que las normas del sistema constitucional de los Estados Unidos son insuficientes. Él mismo se presenta como "un conservador radical o un socialdemócrata al estilo europeo".