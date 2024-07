El respaldo público de Ivanka Trump a su padre tras sufrir un atentado, mientras Melania Trump guarda silencio

Mientras que Melania Trump no se ha pronunciado aún sobre el atentado que este sábado ha sufrido su marido cuando daba un mitin en Butler (Pensilvania), la hija del ex presidente, Ivanka Trump, ha compartido unas emotivas palabras a través de sus redes sociales.

Muy unida a su padre, a quien apoya en cada campaña electoral como asesora, Ivanka, de 42 años, fruto de la relación de Donald con Ivana Marie Trump, ha apuntado: "Gracias por vuestro amor y por las oraciones por mi padre y por las víctimas del ataque de hoy en Butler, Pensilvania. Quiero agradecer al Servicio Secreto y a todas las fuerzas del orden por su rapidez y decisión a la hora de actuar hoy. Rezar por nuestro país. Te amo papá, hoy y siempre", ha escrito la modelo para arropar a su padre en este momento tan delicado.

El ex presidente de los Estados Unidos, candidato para las elecciones del próximo mes de noviembre, llevaba apenas unos minutos hablando cuando se oyeron unos disparos. Se llevó la mano derecha a la cara, como si hubiera recibido un impacto, se fue al suelo y fue cubierto por agentes del servicio secreto. Así, sufrió heridas leves después de que una bala impactara en su oreja derecha.

Las palabras de Ivanka llegan justo después de que su hermano Eric, fruto de su relación con Ivana, también ha reaccionado al trágico episodio que ha vivido su padre: "El hombre más duro que he conocido", ha dicho sobre Donald en Page Six. Así, tanto su hermano, Donald Trump Jr., como su hermana Tiffany, fruto de la relación del ex presidente con Marla Mapels, se han unido a la oleada de reacciones y mensajes emotivos hacia el representante del partido Republicano: "Agradezco profundamente la gran cantidad de amor y apoyo hacia mi padre. Gracias Dios por mantener vivo a mi padre. La violencia política nunca es la respuesta. Dios bendiga al Servicio Secreto y a las fuerzas del orden que intervinieron sin miedo. Por favor pidan por las familias de las víctimas en sus oraciones. Como vieron hoy, mi padre es un luchador y seguirá luchando por ti y por Estados Unidos", decía Tiffany en redes.

También lo hizo el propio protagonista, que tras ser evacuado y atendido por los servicios pertinentes, respondía al intento de asesinato con estas palabras: "Quiero agradecer al Servicio Secreto de los Estados Unidos y a todas las fuerzas del orden por su rápida respuesta al tiroteo que acaba de ocurrir en Butler, Pensilvania. Lo más importante es que quiero expresar mis condolencias a la familia de la persona que murió en la manifestación y también a la familia de otra persona que resultó gravemente herida", escribió.