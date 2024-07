Melania Trump, ausente tras el atentado sufrido por su marido este sábado: lo que dicen los medios USA

¿Dónde está Melania Trump? Horas después del atentado sufrido por el ex presidente, la ausencia de la ex Primera Dama empieza de nuevo a llamar la atención. Tampoco se dejó ver durante los juicios contra su marido, lo cual llamó la atención, igual que en otras significativas ocasiones. Melania Trump no ha sido retratada aún junto al candidato tras ser herido por un disparo de bala. ¿Dónde está Melania Trump?

Fue el propio Donald Trump quien admitió que su esposa quedó "tocada" después de que el Departamento de Justicia (DOJ) lo acusara. Sin embargo, algunos informes revelan que estaba enfadada por el papel de su marido en el presunto pago de dinero por su silencio, y la relación extramatrimonial con la estrella porno Stormy Daniels. Otros afirman que ella apoya a su marido, pero prefiere estar sola pero tras el atentado la ausencia pública de la ex modelo reya el escándalo y los rumores de divorcio se suceden. Diversos medios norteamericanos publican artículos preguntándose si, en el caso de volver Donald Trump a la Casa Blanca (y es el favorito), estaríamos ante un presidente divorciado. En realidad, pocos se sorprenderían porque el candidato herido este sábado ya se ha divorciado dos veces.

Melania Trump no ha sido vista junto a su marido tras el atentado de este sábado

Melania Trump no ha sido vista junto a su marido tras el atentado de este sábado, cuando daba un mitin en Butler (Pensilvania). El ex presidente llevaba apenas unos minutos hablando cuando se oyeron unos disparos. Se llevó la mano derecha a la cara, como si hubiera recibido un impacto, se fue al suelo y fue cubierto por agentes del servicio secreto.

Veremos si este domingo Melania reaparece junto al ex presidente, que resultó herido leve por una bala que le alcanzó la oreja y se retiró del escenario con un reguero de sangre en la cara. La imagen de Trump con el puño en alto entre los vítores de sus seguidores puede ser la mejor de la campaña pero ahora falta la fotografía junto a su mujer en un momento así.

El expresidente, rodeado de escoltas, y tras pedir recuperar sus zapatos, fue evacuado del escenario con algo de sangre en la cara que salía de la zona de la oreja, con los agentes del servicio secreto alrededor, pero en aparente buen estado. Con gritos de "U-S-A", las siglas en inglés de Estados Unidos de América, sus seguidores celebraban que se retirase por su propio pie y sin aparentes heridas graves.

Varios expertos declararon al medio especializado en política estadounidense Axios que Melania no volverá a la Casa Blanca si su marido vuelve a ser presidente y que seguiría viviendo "a caballo entre Palm Beach (donde ha pasado los últimos cuatro años) y Nueva York, donde parece que su hijo Barron podría estudiar, concretamente en la NYU. Eso sí, acudiría a la Casa Blanca para cumplir con los protocolos: actos ceremoniales o cenas de Estado. Kate Andersen Brower, que ha escrito varios libros sobre las primeras damas estadounidenses, afirma sin tapujos que Melania "se está distanciando aún más de su marido, de la política y de la escena social que la rodea", ha dicho.

La exprimera dama ha estado oficialmente "ausente sin permiso" en la campaña electoral, y lo que resulta aún más llamativo, tampoco asistió al juicio por soborno de su marido, ni a su rueda de prensa tras ser condenado, que tuvo lugar en el mismo edificio en el que ella posee una vivienda y en el que estaba físicamente en aquel momento. Sin embargo, su ausencia tras el atentado la obliga a reaparecer y si este mismo domingo no lo hace será definitivo su mensaje.