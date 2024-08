Maite Galdeano desveló la pasada semana que su hija la había echado de casa al estar "manipulada" por su novio, Kiko Jiménez. Lo contó a través de unos stories en Instagram que levantaron una auténtica polvareda, y contra los que Sofía Suescun reaccionó asegurando que llevaba muchos años viviendo "una pesadilla". Según ella, su madre actúa presa de "los celos" y "necesita ayuda urgente". Ahora, el exconcursante de Supervivientes ha revelado las últimas amenazas que ha recibido por parte de su suegra.

La navarra pidió disculpas en directo a su hija el pasado viernes, pero Sofía ya ha tomado una decisión: seguir con su vida junto a su chico y sus mascotas. "Por favor, Sofía, perdóname, que no puedo vivir sola. Otra persona puede, pero yo no. Yo estoy mala (...) Solo quiero estar con mis animales, barrer la casa, hacer la comida... Lo que hacía yo, Sofía. ¿Yo era mala? Dímelo, Sofía. ¿Qué te ha pasado en la cabeza?", le suplicó Maite a los micros de TardeAR, una reacción a la que no obtuvo respuesta, algo que le ha molestado profundamente.

En Fiesta, Kiko informó que había denunciado a su suegra "por amenazas graves" hacia él, así como "por las acusaciones que está haciendo tanto en privado como en público, redes sociales y televisión". Y este lunes Alexia Rivas ha aportado novedades en Vamos a ver, donde ha citado las palabras del influencer tras ponerse en contacto con él: "Yo lo quiero intentar tratar con la gravedad que tiene. Esta mañana han recibido noticias de Maite, concretamente el abogado. Le dice que va a volver a la casa a liarla, que va a volver a la casa de Sofía", ha explicado la periodista. Pero hay más: "Otra de las amenazas es que o [Sofía] traga con ella y continúa manteniéndola o la hunde. Habla mal de ella públicamente y hunde su imagen. Que no les dejará en paz y continuará queriendo que la mantengan", ha contado Rivas.

Unas declaraciones que han asustado a Suescun: "Sofía ya no es que tenga tristeza porque es su madre, lo que está es atemorizada. Tiene miedo de que cometa una locura ella sola. Los chantajes también van en esa línea, que si no aceptan va a cometer una locura ella sola".

Finalmente, la comunicadora ha especificado que las medidas legales tomadas por Kiko se basan en dos demandas: "Una por amenazas graves y otra que están preparando por calumnias. Lo está preparando Kiko y sus abogados".