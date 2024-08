La guerra está servida. Sofía Suescun ha emitido un comunicado este jueves para aclarar el enfrentamiento que ella y su novio, Kiko Jiménez, vivieron este miércoles con Maite Galdeano. La finalista de Supervivientes asegura que su madre "necesita ayuda", pues ha desarrollado unos "celos tóxicos" hacia Kiko que han llevado a la familia a vivir situaciones "muy desagradables".

Sofía ha anunciado a través de sus historias en Instagram que su ausencia en las últimas horas se debe a un motivo de peso, y es que la relación con su madre se ha vuelto, explica, insostenible. "Llevo años intentando disimular y ocultar un grave problema pero ha llegado el momento de ser valiente y afrontarlo", ha avanzado.

"No sé ni por dónde empezar. Son muchísimos años de sufrimiento donde he soportado comportamientos muy desagradables por parte de mi madre basados en unos celos tóxicos e irracionales que han sobrepasado límites", ha explicado, reconociendo que en Honduras pasó unos días muy felices porque le permitieron estar alejada de su progenitora.

"He sido muy feliz sin vivir la gran pesadilla que llevo tantísimo tiempo arrastrando en mi casa. Ni falta hace decir que todas las barbaridades que se están diciendo son absolutamente falsas. Mi madre no está bien y necesita ayuda urgente pero por más que lo he intentado siempre me encuentro con una negativa por su parte. Necesito tiempo para gestionar esta situación pero hay algo que tengo muy claro y es que ante todo voy a priorizar mi tranquilidad y felicidad", ha zanjado.

La versión de Maite Galdeano

Maite Galdeano compartió este miércoles por la noche unas historias en Instagram en las que aseguraba que su hija la había echado de casa y que, de hecho, había cambiado las cerraduras para impedirle el paso. Maite intentó acceder, de hecho, a la vivienda, pero al intentar saltar un muro se hizo una herida en la entrepierna.

"Mi hija Sofía me ha echado de casa inducida por el 'ser' que tiene al lado, un manipulador, un terrorista emocional y un chantajista emocional. En definitiva, un 'ser'"; ha señalado, un término que recuerda a las acusaciones de Rocío Carrasco contra Antonio David Flores, al que también tildaba como "un ser" por haber ejercido sobre ella, supuestamente, violencia de género.

Maite Galdeano EN BROTE contra su hija Sofía Suescun y su "yerno" Kiko Jiménez.



Estoy en shock no sé cómo procesar esta información.? pic.twitter.com/vjAoHmGscS — Ojito ? (@elojoquetodolv) August 14, 2024

"Este 'ser' no se quiere ni a él mismo ni a mi hija, quiere el entorno de Sofía. La está perjudicando mucho en cuanto a su salud mental, porque mi hija está anulada y sola, que eso es lo que hace un 'ser', dejarla sola y sin ningún lazo emocional, fuera de su madre", expresó Maite, afirmando que el novio de su hija es "un tío frío, calculador" y "nada empático con nadie"

"¿A que ya sabéis el nombre de a quién me refiero? Quita del círculo a la persona que le puede dar cariño, en este caso es su madre y ya lo ha conseguido, lo único que quiere es su beneficio. Eso tiene un nombre", comentó. Y añadió: "Ha venido repitiendo patrones de hacerle llorar a mi hija desde hace por lo menos 5 años, para que corra detrás de su culo y para que se posicione con él. Mi hija está destruida, derrumbada y anulada, pero no se deja tampoco ayudar por mí".

"Ya no os tengo miedo y el karma que os va a venir a los dos va a ser multiplicado por millones. Lo contaré cuando a mí me dé la real gana delante de España, ¡sinvergüenzas!", zanjó la de Pamplona. "Ya no os quiero ni ver. Ni a ti, Sofía, porque no pensaba que me ibas a hacer este daño, despachando de tu casa a tu madre, pero estás anulada por un 'ser'. ¡Qué peligro! Ya lo verás rápido y me darás la razón, cuando te haya jodido muy bien. Recuerda que Rocío contó una historia muy dura y esa misma historia la tienes tú encima. Piénsalo un poquito".