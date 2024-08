Sofía Suescun critica a Olga Moreno y Beatriz Archidona le para los pies: "Pareces otra persona detrás de la cámara"

Tras dejar plantado a Telecinco el fin de semana pasado, Sofía Suescun sí asistió a la cadena de Fuencarral este viernes. Durante su entrevista, la novia de Kiko Jiménez, que se conformó con el tercer puesto en la primera edición de Supervivientes All Stars, lanzó varios dardos a Olga Moreno y Beatriz Archidona le paró los pies.

La discusión arrancó cuando ¡De Viernes! recuperó un vídeo en el que aparecía Sofía Suescun diciendo que Olga Moreno "no tiene coño", unas palabras que Rocío Carrasco pronunció en la famosa docuserie de Telecinco.

Olga no contestó a Sofía en el debate, pero sí lo hizo unos días después. "No contesté porque era la noche de Marta pero esa frase es de personas que tienen muy poca clase, y yo tengo dos ovarios muy grandes y mucha más educación que ella", manifestó.

Así las cosas, los presentadores del programa preguntaron a la ex concursante de Gran Hermano 16 qué le parecía este rifirrafe y la hija de Maite Galdeano sentenció: "Pienso lo que siempre he pensado de ella. No solo de este 'Supervivientes All Stars', donde hemos participado, sino del anterior. Si queréis se lo preguntamos a los telespectadores, cómo tenía toda la historia pensada, cómo decía que amaba a su maridito, cuando era consciente de lo que estaba viendo fuera y estaba esperando a que saliera la noticia para quedar como una víctima".

Justo después, Beatriz Archidona le preguntó: "¿Te sentiste cómoda diciéndole eso en plató?". "Tampoco es algo... es un clásico", respondió Suescun. "No vayas de dura, pareces otra persona detrás de la cámara. ¿No te chirría hablarle así a Olga Moreno?", sentenció Beatriz Archidona.