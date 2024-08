Maite Galdeano anuncia medidas legales contra Kiko Jiménez y le advierte: "Te van a dejar la cara rojita, bonito"

Kiko Jiménez, Sofía Suescun y Maite Galdeano llevan protagonizando una de las grandes polémicas de las últimas horas a raíz de que la última denunciara a través de las redes sociales que su hija la había echado de casa por culpa de Kiko, a quien tacha de "manipulador" y de tener anulada a Suescun. Tras las graves acusaciones de Maite, Sofía defendió públicamente a su novio, que por su parte, este jueves, se apresuró a contar en Fiesta todo lo ocurrido. También dijo que su madre necesita ayuda.

"Estamos estudiando lo que Maite está diciendo y tomaremos las [medidas] que tengamos que tomar, no solo yo, sino también su hija", comentó. "Todo lo que dice es completamente falso", apuntó Kiko, dando la razón a Sofía e insistiendo en que la ex conductora de autobuses "necesita ayuda". También lamentó: "Yo estoy mal, pero quien más me preocupa es Sofía. Sofía lo está pasando realmente mal, es todo muy delicado".

La reacción de Maite Galdeano

Mientras Jiménez daba su entrevista en el plató de Emma García, Galdeano reaccionaba al mismo tiempo en sus stories de Instagram. A las acusaciones de que necesita ayuda psicológica, señaló: "Yo estoy mal por mis enfermedades físicas, pero no mentales. Tengo informes que avalan que soy una persona súper normal y bastante fuerte de mente. Como diga lo contrario denunciaré a saco junto a mi abogada".

La reacción de Maite Galdeano

Mientras Jiménez daba su entrevista en el plató de Emma García, Galdeano reaccionaba al mismo tiempo en sus stories de Instagram. A las acusaciones de que necesita ayuda psicológica, señaló: "Yo estoy mal por mis enfermedades físicas, pero no mentales. Tengo informes que avalan que soy una persona súper normal y bastante fuerte de mente. Como diga lo contrario denunciaré a saco junto a mi abogada".

En cuanto al comunicado lanzado su hija, lamentó: "Yo también tengo abogada, pringado. Me está dejando de loca y por ahí no voy a pasar. El comunicado lo ha hecho él. Me han tirado todos los informes del psicólogo a la basura y los voy a denunciar solo por eso". De nuevo, acusó directamente a Jiménez: "Va a pasar algo grave si sigue contigo, secuestrada en su propia casa". Al respecto, añadió: "La gente ya te conoce chaval, y lo que le hiciste a Gloria Camila y todo. Lo mismo vas a hacer con mi hija".

En cuanto a la llegada de las autoridades a casa de su hija, dio su versión: "Como miente el mentiroso compulsivo. Llamé yo a la Guardia Civil y si quieres te lo demuestro. Mentiroso. Y tú gritando en casa 'Socorro' con mi hija cuando yo no hice nada".

Galdeano sentenció, mientras veía a Kiko en la tele: "Estoy yo aquí gratis y tú llevándotelo calentito, sinvergüenza. Obligaste a Sofía a echarme de casa. No me fui a Murcia por gusto propio. Van a ir a por ti, te van a dejar la cara rojita bonito".

Ante esta advertencia, reculó: "Me refiero, que van a decir que eres un mentiroso. Le dijiste 'Tu madre o yo, que se pire o llamamos a la Guardia Civil si no se va'. A mi hija la amo, pero a ti no rata podrida de cloaca, a ti nunca. Qué bien se está con la gallinita de los huevos de oro llamada Sofía".