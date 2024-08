Kiko Jiménez se rompe en directo al hablar de Sofía Suescun y Maite Galdeano: "Si ocurre una desgracia nos echaremos las manos a la cabeza"

Kiko Jiménez ha acudido este jueves al plató de Fiesta para hablar de los ataques que Maite Galdeano vertió sobre él y su novia, Sofía Suescun, en la noche de este miércoles. La navarra asegura que él "manipula" y "anula" a su hija, pues es "un terrorista emocional". Por su parte, la finalista de Supervivientes ha emitido un comunicado defendiendo su relación sentimental y afirmando que su progenitora "necesita ayuda".

Mientras madre e hija han compartido su postura por redes sociales, el ex de Gloria Camila -quien también se ha metido en el ajo- se ha presentado en Telecinco para hablar de la tensión familiar. "Es muy duro, sobre todo para Sofía. Que hable de esos términos de ella es muy injusto", ha valorado.

Jiménez no ha podido contener el llanto al hablar de los conflictos que desde hace años, dice, tanto él como Sofía viven con la exconcursante de Gran Hermano. Él marca distancia y subraya que hay informaciones que no piensa dar porque son "cosa de madre e hija". Sin embargo, ha dicho que ha llegado a recibir mensajes muy hirientes por parte de su suegra y que se plantea emprender acciones legales con su chica.

"Estamos estudiando lo que Maite está diciendo y tomaremos las que tengamos que tomar, no solo yo, sino también su hija", comentó. "Todo lo que dice es completamente falso", ha apuntado, dando la razón a Sofía y afirmando que la ex conductora de autobuses "necesita ayuda": "Yo estoy mal, pero quien más me preocupa es Sofía. Sofía lo está pasando realmente mal, es todo muy delicado".

Sobre el último conflicto entre madre e hija, el cual fue la gota que colmó el vaso entre los tres, ha aclarado que él "ni siquiera estaba presente": "Estaba trabajando aquí. Todo pasó el domingo. Recibí una llamada de Sofía con un ataque de ansiedad. Pero esto no ha sido cosa de un día... Todos hemos visto cómo es la relación entre madre e hija e, incluso, conmigo. Es un tema muy delicado. Debería ponerse en manos de profesionales porque si ocurre una desgracia luego nos echaremos las manos a la cabeza".

"Es mejor hablarlo todo en casa y no en público. Todo es muy desagradable. Me da pena porque no deja de ser su madre. Esto es entre ellas y tengo una relación son Sofía no con Maite. Siempre he hecho lo posible porque todo vaya bien. No sé por qué me salpica a mí", ha valorado, recordando a sus familiares, ya que ellos, apunta, tampoco lo están pasando bien.

"Está dando pie a que se especule, está diciendo barbaridades y sufro por mi madre y mi abuelo. Por eso se tomarán medidas. Mi familia me dice que es muy duro y que resolvamos esto donde tengamos que resolverlo. Yo solo he querido bien a Sofía y nunca me he metido en su relación", ha expresado.

Maite ha reaccionado a las declaraciones de Kiko asegurando que este estaba mintiendo. En cuanto al comunicado emitido por su hija, ha dicho que esta medida es la de "todas las mujeres que no quieren reconocer lo que tienen al lado". "Yo estoy mal por mis enfermedades físicas pero no mentales. Tengo informes que avalan que soy una persona súper normal y bastante fuerte mentalmente, ¿de acuerdo? Como digan lo contrario denunciaré a saco con mi abogada", ha zanjado.