Gloria Camila da la razón a Maite Galdeano tras asegurar que Kiko Jiménez "anula" a Sofía Suescun: "Te entiendo"

Gloria Camila ha dado la razón a Maite Galdeano en su batalla contra Kiko Jiménez, al que la navarra acusa de manipular a su hija, Sofía Suescun. La hija de Rocío Jurado salió con Kiko durante cinco años antes de que este iniciara una relación con su actual novia, quien, por su parte, ha emitido un comunicado rebatiendo a su progenitora, a la que ha echado de su casa.

"Te entiendo tanto, Maite". Con estas palabras la hija de José Ortega Cano se ha posicionado en el enfrentamiento que desde este miércoles por la noche copa los titulares de la crónica social.

Unas palabras que han sido aplaudidas por muchos, pero cuestionadas por otros tantos. De hecho, Dakota Tárraga, novia de Cristian Suescun, ha compartido un vídeo cargando contra Gloria Camila por hablar supuestamente sin saber.

Según Dakota, "en cada familia se cuecen habas", algo en lo que ha insistido también a la hora de contestar a Amor Romeira, quien, al igual que Gloria Camila, apoya a Maite Galdeano. "Yo creo que ya está bien, Amor. Y tú más sabiendo cómo van las cosas, no sé tía... tanto hablar. Es que yo no quiero hablar, pero como me tiréis de la lengua... anchas castillas", ha expresado.

Todo comenzó cuando este miércoles la exconcursante de Gran Hermano compartió unas historias en Instagram en las que señalaba a su hija por haberla echado de casa y haber cambiado las cerraduras para impedirle el acceso. Según ella, Sofía está siendo "manipulada" por su novio, "un ser" y "terrorista emocional".

Unas palabras a las que la finalista de Supervivientes ha respondido asegurando que su progenitora le ha hecho pasar "un infierno" por sus "celos tóxicos e irracionales" hacia su chico. "Llevo años intentando disimular y ocultar un grave problema pero ha llegado el momento de ser valiente y afrontarlo. (...) Son muchísimos años de sufrimiento donde he soportado comportamientos muy desagradables por parte de mi madre", ha expresado.

"Ni falta hace decir que todas las barbaridades que se están diciendo son absolutamente falsas. Mi madre no está bien y necesita ayuda urgente pero por más que lo he intentado siempre me encuentro con una negativa por su parte. Necesito tiempo para gestionar esta situación pero hay algo que tengo muy claro y es que ante todo voy a priorizar mi tranquilidad y felicidad", ha sentenciado Sofía.