Televisión "La maldad se paga": el duro golpe público de María Jesús Ruiz a Maite Galdeano

"El karma existe", ha añadido la ex Miss España en sus redes sociales contra la madre de Sofía Suescun

"Que sueñe": la madre de Torres destroza a e Maite Galdeano con un inesperado zasca tras su beso con el bombero

A Maite Galdeano se le suman nuevos enemigos. El pasado viernes, la madre de Sofía Suescun y María Jesús Ruiz protagonizaban un tenso enfrentamiento en De Viernes después de que la ex Miss España se refiriera a Kiko Jiménez, yerno de Maite, como "escoria" tras su paso por Supervivientes. Lejos de quedarse ahí la tensión entre ambas, María Jesús ha publicado un incendiario mensaje contra 'la elegida de Dios' en sus redes sociales.

Con una instantánea en la que posa con otros rostros conocidos de la parilla televisiva, la de Andújar ha soltado: "Acompañada de mis queridos compañeros Rosa Benito, Nacho Palau e Isa Pantoja que son divinos. En cuanto a la madre de Marieta solo tengo palabras de admiración como madre y buen ser humano. Con respecto a la otra infiltrada en la foto (Maite), solo le deseo que la vida, a ella y a sus familiares les devuelva lo que merecen. ¡El karma existe y la maldad se paga!".

Un escueto, pero directo y demoledor mensaje que, además, ha apoyado Rosa Benito (también presente en el plató de De Viernes, cuando ambas protagonizaron la tensa disputa): "Qué sucio la actitud de alguna gente que por estar delante de una pantalla cambian la forma de actuar a cuando estamos en una salita. Vergonzoso me pareció un golpe muy bajo, sucio, y sí, el karma existe. Como decía mi madre: 'Dios los cría y ellos se juntan", ha escrito en la publicación de la que fuera Miss España.

Cabe señalar que la tensión entre ellas surgió a raíz de que la de Andújar cargara contra el concurso de Kiko Jiménez en los Cayos Cochinos, a quien calificó de "escoria". Motivo por el que la de Navarra aprovechaba su visita en el formato de Santi Acosta para defender a su yerno: "Espero que te retractes de eso tan feo que dijiste de él y le pidas perdón. Kiko ha hecho un concurso estupendo pero a ti lo que te pica es que él, que traía muchas bombas a televisión, fuera el que contase que tu novio te había puesto los cuernecitos", soltó Maite.

Unas palabras que provocaron el sobresalto en la ex Miss España: "Tú no tienes derecho a meterte en mi vida privada. Mientras yo esté aquí sentada [...] seguiré hablando y opinando como a mí me dé la gana. Si le tengo que decir escoria [...], lo seguiré haciendo. Ahora y siempre. Si te molesta, lo siento", respondió María Jesús. Algo a lo que Maite contestó con otro dardo: "Tú estás aquí por charlatana, nada más".