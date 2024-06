Televisión "Que sueñe": la madre de Torres destroza a e Maite Galdeano con un inesperado zasca tras su beso con el bombero

María del Carmen, madre del concursante de 'Supervivientes', asegura que su hijo "no" está enamorado de ella

Rubén Torres se deja "llevar" con Maite Galdeano en 'Supervivientes': así fue el beso que confirma su atracción

Este domingo, Supervivientes traía consigo uno de los encuentros más esperados: el de Maite Galdeano con María del Carmen, la madre de Rubén Torres, después de que el bombero y la suegra de Kiko Jiménez pasaran una noche juntos en los Cayos Cochinos y se dejaran llevar con un tímido beso. Más aún, según la madre de Sofía Suescun, no solo dieron rienda suelta a su amor en Honduras, sino que el concursante le habría hecho alguna que otra promesa para continuar con el romance en España. Algo a lo que reaccionaba María del Carmen con un tremendo zasca sobre Maite.

"Me han dicho que ha venido muy convencida de que será la novia de tu hijo", le decía Sandra Barneda. "Que sueñe", le contestaba tan tranquila y con una sonrisa la madre de Torres, convencida de que su hijo había 'tonteado' con Maite en la playa pero que no había futuro alguno. Así se lo hacía saber con un tajante "no" a la suegra de Kiko Jiménez, cuando esta le aseguraba que el bombero se había "enamorado" de ella. "¿No? ¿Y tú qué sabes? Me ha hecho promesas muy bonitas", decía Maite.

Lejos de cortarse, María del Carmen aseguraba que su hijo no tenía ningún sentimiento por ella: "Soy su madre. Lo sé, pero no te preocupes que si mi hijo te quiere, estás en mi casa con las puertas abiertas". Un órdago que, Kiko Jiménez, no dejaba pasar: "Te digo que, si quieres te puedes ir con la Maite y así te la llevas un rato". "¿Cuánto me das?", bromeaba María Carmen.

Cabe recordar que, a la familia del concursanteno le sentó muy bien la 'jugarreta' del formato con el concursante y su cita con Maite Galdeano: "El vídeo puede estar bien pero, si le preguntas a mi madre, créeme que no le ha hecho nada de gracia", apuntaba Daniel Torres, hermano del bombero, en De Viernes.