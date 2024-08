Varapalo para Frank Cuesta: abandona al final el santuario y sus hijos se vuelcan con él

Frank Cuesta abandonará finalmente el Santuario Libertad. El propio herpetólogo anunció la noticia este fin de semana, confirmando que será el 31 de diciembre cuando empiece "de cero". Esto se debe al pulso legal que desde hace un tiempo mantiene con Yuyee, su exmujer, por dicha propiedad. El presentador de Frank de la Jungla cuenta con el apoyo de sus hijos, pues a las declaraciones que Zape compartió en su favor ahora se ha sumado Zorro. Sin embargo, ahora al naturalista solo le queda eso: el apoyo de los suyos.

"Me terminan de pegar la última estocada... esto ya no tiene vuelta atrás. Destrozado por dentro pero sin capacidad de derrumbarme... Empezamos de cero", escribió el herpetólogo en sus redes sociales. Y, más tarde, añadió: "A veces se gana y a veces se pierde. En este caso, pierdo. No se puede tratar con esta gente. El terreno del Santuario se puede vender por muy buen precio ahora mismo, y el Santuario va a desaparece".

Frank afirmó, no obstante, que buena parte de su familia está de su lado. De hecho, sus hijos fueron los que le aconsejaron que se resignara, que dejara de luchar: "Esta mañana he hablado con mis tres hijos y me han dicho: 'Sal de ahí, papá'. Así que salgo de ahí".

"Jode mucho por muchas razones, pero es lo que hay, y a veces tienes que admitir que pierdes. Yo sé que en los próximos meses a mí se me va a poner a parir en muchos sitios, pero mientras pueda decirle a mis hijos buenas noches, estaré feliz", zanjó el herpetólogo.

El pulso por el santuario

Lo cierto es que desde el principio de sus desavenencias Yuyee jugaba con ventaja, pues ella fue quien firmó como la propietaria del santuario al ser la única del matrimonio que era ciudadana tailandesa.

En esta última etapa, acordaron que él pagara una cantidad de 3.500 euros al mes por los terrenos, una cantidad que Frank fue bajando según el paso del tiempo. Una situación ante la que Yuyee reaccionó interponiendo una demanda contra él con la que le pedía pagar 225.000 euros en cuatro pagos si quería recuperar los terrenos. "He intentado recomprar el Santuario, pero no quieren. Ahora mismo sería un millón de euros porque la valorización se ha duplicado", señaló el naturalista hace unas semanas, cuando este conflicto salió a la luz. Finalmente, Frank se ha rendido.

Los hijos de Frank, su principal apoyo

Este fin de semana, Frank también recibió el apoyo público de Zorro. Tras las declaraciones de Zape, su primogénito, que exigió a su madre "un poco de personalidad", este comentó al youtuber Javi Oliveira que la principal víctima del enfrentamiento era su padre, quien, además, hace unos días le recordó a Yuyee sus supuestos problemas con las adicciones, llamándola "alcohólica" y "drogadicta".

"El tema de las drogas para mí es muy fuerte, porque yo sé lo que ha pasado. Estaba allí con mi familia. Tengo recuerdos muy malos, policías en mi casa cuando yo tenía 7 u 8 años, para mí es un tema muy fuerte y no me gusta hablar sobre eso", dijo Zorro. Cabe recordar que Yuyee fue condenada a 15 años de cárcel por supuesta posesión de 5 miligramos de cocaína, una pena de la que cumplió seis años y medio, durante los que apenas vio a sus hijos.

"El tema siempre cambia para su favor. A veces se inventa las cosas porque quiere ganarse a la gente", dice sobre las acusaciones de su madre, de la que asegura que recibe dinero "más que suficiente para vivir", comentó Zorro sobre su madre, que estos meses se aferra a Chris Chron, su novia.