Frank Cuesta ha respondido a su exmujer, Yuyee, y su novia, Chris Korn, en medio de su trifulca pública por el santuario que el herpetólogo usa como santuario de animales en Tailandia.

Yuyee ha dado este miércoles su primera entrevista en España contando las razones por las que decidió cobrar a su ex un alquiler y venderle el santuario de animales a pesar de que él fuera quien efectuara los pagos de los terrenos y, unas horas después, el presentador ha respondido a sus acusaciones. Lo ha hecho a través de las redes sociales y aportando pruebas.

La modelo ha contado que todos los problemas con su ex surgieron a raíz de firmar el divorcio a finales del pasado año: "Confié en su buena voluntad y no busqué una pensión alimenticia legal, ni firmamos un contrato. Pensé que podía confiar en él para que se encargara de pagar la pensión. Pero cada vez que llegaba la hora de pagar, la cantidad cambiaba y se reducía. Cuando le preguntaba al respecto, sus respuestas no eran amables ni claras". Unas declaraciones que no han gustado nada al extenista.

Al parecer, se esta diciendo por ahi, que no pagaba una supuesta pension a mi ex. Es cierto!! Le daba dinero para ahorrar, hasta que me di cuenta que el dinero no se ahorraba. Entre Jan2023 y Julio 2024...170,000 euros pic.twitter.com/ehvLNLa5oo — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) August 14, 2024

Frank ha revelado el dineral que ha pagado poco a poco a su ex desde que firmaron los papeles de la separación y, además, ha enseñado las transferencias bancarias: "Al parecer se esta diciendo por ahí que no pagaba una supuesta pensión a mi ex. ¡Es cierto! Le daba dinero para ahorrar, hasta que me di cuenta que el dinero no se ahorraba. Entre junio de 2023 y julio de 2024 le he dado un total de 170,000 euros".

Después, ha explicado a todos sus fanas que durante el pasado año y hasta febrero de este aparte del santuario "trabajaba todas las noches 3-4 horas online para google para poder ahorrar dinero para la familia", ha añadido.

La versión de Yuyee

Según Yuyee, Frank disminuyó la pensión unos 2.500 euros para después ir reduciéndola poco a poco. Esto ocurrió después de que ella le contara que tenía novia: "Le pedí que aumentase esta cantidad porque la calidad de vida que tenía cuando estábamos casados es muy distinta a la que tengo ahora. Según las leyes de Tailandia, es su responsabilidad. Pero yo me fié de su palabra y no firmamos ningún contrato".

La modelo asegura que su única seguridad económica procede del santuario, teniendo en cuenta los problemas con la pensión. "Desde un principio la propiedad estaba a mi nombre, pero una persona de confianza me dijo que no era prudente mantenerla así por si había algún tipo de problema legal con los animales. En ese caso, correría el riesgo de enfrentar una condena, algo que quiero evitar a toda costa porque no quiero volver a la cárcel. Mi vida acabaría si eso sucediese. Para protegerme, decidimos convertir el lugar en un alquiler. No creo que haya nada de malo en que una mujer tome medidas para protegerse".

Yuyee pide 3.500 euros como renta de los terrenos si los quiere conservar. Mientras tanto, Frank está desesperado por salvar la reserva animal. Ya son cinco días los que lleva tratando de conseguir el dinero que le pide su ex. Todo apunta a que queda conflicto para rato.