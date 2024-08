Al conflicto entre Frank Cuesta y Yuyee se suma ahora Zape, su hijo mayor, quien ha hablado sin tapujos del enfrentamiento que sus padres mantienen por el santuario que el herpetólogo utiliza en Tailandia para ayudar a la fauna local. "Mi padre no es un santo, lo sabemos todos. No hay nada que ha hecho que pueda justificar lo que mi madre está haciendo ahora mismo", ha avanzado el futbolista del Casalarreina CF en una charla en el canal de YouTube de Javi Oliveira.

Frank Cuesta desveló la pasada semana que su exmujer llevaba un tiempo reclamándole 3.500 euros mensuales para mantener el santuario que, legalmente, pertenece a ella, ya que él no pudo ponerlo a su nombre en su momento por no ser ciudadano de Tailandia. La propia actriz y su novio, Chris Korn, llegaron a denunciarlo, motivo por el que se forzaron a llegar a un acuerdo: Frank pagaría a su ex 250.000 euros en cuatro cuotas. "No es algo que yo quiera, ni creo que sea justo, pero al final lo pagaré. Se ha aprovechado de la situación, de que no puedo perder este santuario", explicó en X. Un desenlace que su hijo no apoya en absoluto, pues cree que su madre está influenciada por Korn.

Pues nada...denuncia en la policia porque resulta que la parejita no se siente segura por las amenazas que ciertos despojos le han hecho en internet y claro, yo soy el causante. No hay manera de librarse de este drama!!!! — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) August 7, 2024

Zape, cuyo nombre real es Félix, opina en su entrevista que su madre tendría que tener más decisión: "Le diría que tenga un poquito de personalidad. Deja de escuchar lo que están diciendo tu pareja y amigos porque ellos no estaban allí cuando estábamos en la mierda. Los que estuvimos fuimos mi padre y yo, ellos huyeron como cobardes", apunta en relación a la encarcelación de Yuyee hace unos años. "No creo que haya hecho nada (Frank) para merecer esto, no se me ocurre nada", añade.

Zape no vive en Tailandia, aunque le gusta viajar hasta allí y pasar tiempo en el santuario con su padre. Con su progenitora, en cambio, se mantiene más distante. "Para mí aquel lugar es muy bonito, algo que siempre ha querido mi padre, siempre ha querido tener algo así. Hace un par de años que compró el terreno, montó todo esto y está allí muy feliz. El sueño de mi padre es el de todos nosotros. Si él está bien estamos todos contentos", explica en el directo, develando que se enteró de la situación hace unos cuatro o cinco meses.

"Para mí no es algo nuevo. He tenido mucho tiempo para pensarlo y darle vueltas. Es algo que jode, que jode mucho. Personalmente, nunca he tenido muy buena relación con mi madre. Ha sido todo muy complicado desde hace mucho tiempo pero nunca pensaba que iba a hacer algo así. No me lo esperaba para nada. Mi padre lo ha dado todo siempre, es la persona menos materialista del mundo, ha pagado todo, no hemos tenido problemas con el dinero porque nos ha ayudado a todos, pero sobre todo a ella, Es algo muy muy fuerte", explica.

Zape asegura que no entiende por qué Yuyee se comporta de esta manera si el presentador ha peleado tanto ella. Hace unos días llegó a tener un ataque de rabia en sus redes sociales, donde escribió la frase "traición se paga con traición". Sin embargo, luego se arrepintió y eliminó el mensaje: "Lo borré rápido porque no era bonito para poner en Instagram".