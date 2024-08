Yuyee habla de su novia y saca los trapos sucios de su matrimonio con Frank Cuesta: "Sus mentiras eran constantes"

La tensión entre Frank Cuesta (52) y su exmujer, la cantante y actriz tailandesa Yuyee Alissa Intusmith (51), ha aumentado en los últimos días a raíz de la ya conocida como polémica del santuario. Un santuario tailandés que, legalmente, pertenece a ella, y que él no pudo poner a su nombre en su momento por no ser ciudadano del país asiático. El presentador y aventurero explicó hace unos días que han llegado a un acuerdo: Frank pagaría a su ex 250.000 euros en cuatro cuotas. Tras las primeras palabras del hijo mayor de ambos, Zape, sobre este enfrentamiento han llegado ahora las primeras declaraciones de Yuyee al respecto.

Tras al acuerdo al que llegaron y con el que Frank no está muy satisfecho, el herpetólogo también lamentó haber recibido una denuncia por parte de su ex y la novia de esta, Chris Korn. Todo por las amenazas que las dos estaban recibiendo por parte de otras personas, a raíz de que él decidiera destapar la polémica del santuario en sus redes.

Sobre esta denuncia, Yuyee dice: "Lo que hago es protegerme a mí misma, por mi seguridad y la de mis hijos". A la pregunta de si su exmarido ha tenido algo que ver con estos ataques, responde en El Mundo: "No sé ni lo que hizo ni porqué lo hizo. Lo que sí sé es que debo poner límites y proteger mi vida lo mejor que pueda, y también proteger a todos los que quiero. Me está costando llevar una vida normal y me siento muy amenazada por todo esto".

Sobre su matrimonio, del que nacieron sus cinco hijos, dice: "Durante 22 años, nunca me sentí realmente querida y sus mentiras eran constantes. Cada vez me sentía más y más pequeña. Tan incomprendida, que mi verdadero yo se fue apagando. No era feliz y ahora solo quiero liberarme de todo ese control. Pido a la gente que tenga compasión".

Así las cosas, no resume su relación con Frank como un cuento de hadas: "Mi relación pasada con Frank fue complicada. Como pareja, todo fue difícil debido a las constantes mentiras y a no sentirme ni querida ni importante. Como padre, creo que intentó hacerlo lo mejor posible en muchos aspectos, pero las complicaciones de nuestra relación dificultaron que funcionáramos como una familia unida".

Ahora, la actriz está ilusionada al lado de Chris Korn, mujer trans: "Chris está terminando sus estudios de chef. Tiene buena situación económica, una hermana que la adora y se respeta a sí misma". Y sobre lo bien que se encuentra con ella, añade: "Chris es mi primera relación con alguien del mismo sexo, y es algo totalmente nuevo para mí".

Hay que recordar que Frank Cuesta comenzó en 2014 una incansable batalla para pedir la liberación de la madre de sus hijos (Zipi, Zape, Zorro y Pepsi), de quien se separó en 2012. Fue condenada por un delito de tráfico de drogas -5 miligramos de cocaína- e ingresó en una cárcel de Tailandia para cumplir 15 años de pena. Finalmente, en noviembre de 2020 fue puesta en libertad después de seis años y medio en la cárcel.

Bajo el lema #FreeYuyee, el aventurero no cesó en su empeño de conseguir la excarcelación de Yuyee. Frank acudió a los medios de comunicación y también a las instituciones políticas, que siempre ha criticado que no le ayudaron lo suficiente. Años después, la situación es completamente diferente por el santuario que un día les unió, pero ahora les separa. Zape, el mayor de sus hijos que juega como futbolista en un equipo riojano, ha cargado contra su madre en este enfrentamiento: "No creo que haya hecho nada (Frank) para merecer esto, no se me ocurre nada".