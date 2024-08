Frank Cuesta, sin piedad contra Yuyee: "Una alcohólica y una drogadicta"

Frank Cuesta ya guarda las formas. El herpetólogo mantiene un enfrentamiento público contra su ex, Yuyee, por la utilización de su santuario en Tailandia. La modelo afirmó hace unos días que él no se estaba haciendo cargo de la pensión, y este, tras aportar en X algunas pruebas para debatirla, ha explotado en su última entrevista.

En un directo con el youtuber Javi Oliveira, estalló recientemente hablando de los detalles reales que marcaron la ruptura con la ahora novia de Chris Korn: "Los que hemos sufrido somos tus hijos y yo en una casa". Unas palabras que hacen referencia a la detención de Yuyee en el año 2012, por la cual su ex impulsó el movimiento Free Yuyee.

Según explicó, a la vuelta de un viaje a Vietnam, poco tiempo después de que la modelo hubiera recibido un tratamiento de desintoxicación, fue detenida porque la encontraron en el aeropuerto "borracha perdida" con una "bolsita vacía de cocaína". Tras aquello, fue condenada a 15 años de prisión y casi 40.000 euros. "Chica, eras una alcohólica, eres una drogadicta", expresó el extenista en su entrevista.

"¿Hemos estado pagando toda tu mierda? ¿Qué es lo siguiente?¿Que he pegado a mis hijos?", se preguntó él en el directo, señalando a las declaraciones de su ex hablando de complicaciones familiares con Cuesta en el pasado. Después justificó la bajada del importe de los pagos que realizó a Yuyee en el 2023, alegando que ella lo estaría gastando el dinero en fiestas junto a su nueva pareja.

Hace unos días, Zape, el hijo mayor de Frank y Yuyee, también concedió una entrevista al mismo creador de contenido. "Le diría que tenga un poquito de personalidad. Deja de escuchar lo que están diciendo tu pareja y amigos porque ellos no estaban allí cuando estábamos en la mierda. Los que estuvimos fuimos mi padre y yo, ellos huyeron como cobardes", dijo. Y dijo: "No creo que haya hecho nada (Frank) para merecer esto, no se me ocurre nada".