Amaia Montero habla del momento en el que su mundo se "derrumbó": "Es muy duro, oscuro y persiste"

La cantante protagonizó hace tres semanas uno de los momentos musicales más emocionantes que se recuerdan gracias a su regreso a los escenarios, de la mano de Karol G en el Bernabéu y tras dos años sumida en los problemas de salud mental que hicieron que incluso ingresara en la Clínica de Navarra. Sus familiares, en especial su hermana Idoia, han sido sus grandes pilares todo este tiempo. También ha recibido el incondicional apoyo de gente importante para ella como Gonzalo Miró, a quien sigue teniendo entre sus grandes amigos tras la relación sentimental que mantuvieron entre 2010 y 2011.

Este lunes, Amaia Montero ha reaparecido en sus redes sociales con "un mensaje de esperanza": "Hoy puedo decir que cuando mi mundo se derrumbó hay un momento mágico que se da antes de la luz. Es muy duro, oscuro y persiste pero no es para siempre. Empecé haciendo lo que San Francisco de Asís decía, que fue hacer lo necesario para hacer lo que era posible y terminar haciendo lo imposible".

Y añadió: "Hoy mi mensaje es de esperanza para todas aquellas personas que están pasando por un momento difícil, sea cual sea. Eso sí, hay una fórmula mágica que es el amor. He recibido muchísimo por vuestra parte y os lo quiero devolver desde el corazón. Gracias. Se puede".

Este nuevo mensaje de la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh ha llegado tres semanas después de subirse al escenario del Bernabéu para cantar Rosas con la estrella colombiana. "La vida tiene un montón de maneras de hacerte llegar su mensaje, sólo tienes que estar muy atento a ella y entonces es como montar en bicicleta. De repente te das cuenta de que es tan fácil como mirar hacia adelante sin mirar al suelo y entonces entiendes que la vida es el viaje y no el destino. Me propuse disfrutar de ese viaje y lo hice con la mejor compañera, rodeada de las personas que más quiero y del cariño de todos los que estabais allí (...) Gracias siempre Karol G, eres inmensa y un ángel que ha llegado para quedarse en mi vida. Que Dios te bendiga", escribió tras su actuación del pasado 21 de julio en agradecimiento a su compañera.