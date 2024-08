El patrimonio millonario de Amaia Montero: de su piso de lujo en Madrid a sus inversiones en San Sebastián

Después de la tormenta lleva la calma. Y, si no, que se lo digan a Amaia Montero, que, casi dos años después de contar al mundo sus graves problemas de salud mental, se subió hace un par de semanas al escenario del Bernabéu junto a Karol G. Feliz, enérgica y emocionada, la exvocalista de La Oreja de Van Gogh demostró que se siente de sobra preparada para retomar su carrera en la música, la cual le dejó un patrimonio millonario que, a día de hoy, conserva.

Debido al éxito que cosechó con su banda, la artista se compró en 2009 un piso de lujo en el madrileño barrio de Salamanca. Por él pagó un millón de euros, y ahora se ha revalorizado alcanzando los 3 millones. Se trata de un inmueble de 289 metros cuadrados con cinco habitaciones y cinco baños. Eso sí, a diferencia de lo que ocurre con sus otras propiedades, no consta ella misma como propietaria, sino su empresa.

No obstante, sus raíces están en San Sebastián, la ciudad donde hizo dos grandes inversiones. La primera de ellas fue un piso, una construcción de 97 metros cuadrados que a día de hoy estaría valorada en unos 400.000 euros.

Su segunda adquisición fue un terreno de 2.666 metros cuadrados divididos en una pista de tenis, un frontón, una piscina y un local social de vestuarios. Durante un tiempo, estas instalaciones fueron utilizadas por un club deportivo privado que en este momento ya no realiza ninguna actividad.

La empresa de Amaia: Poquito a poco SL

La compañía de Amaia Montero se llama Amaia Poquito a poco SL y, pese al parón de su creadora, esta ha seguido funcionando. En el último año la facturación ha sido únicamente de 8.130 euros y, en 2019, cuando la cantante ya no atravesaba su mejor momento personal, cerró el ejercicio alcanzando prácticamente los 50.000 euros de beneficio.

Vuelta a los escenarios

Tras su regreso a las actuaciones de la mano de Karol G, la artista aclara que no regresará a La Oreja de Van Gogh, pero sí trabajará en solitario. "La vida tiene un montón de maneras de hacerte llegar su mensaje, solo tienes que estar muy atento a ella y entonces es como montar en bicicleta. De repente te das cuenta de que es tan fácil como mirar hacia adelante sin mirar al suelo y entonces entiendes que la vida es el viaje y no el destino. Ayer me propuse disfrutar de ese viaje y lo hice con la mejor compañera, rodeada de las personas que más quiero y del cariño de todos los que estabais allí", escribió en sus redes tras su reaparición en el Bernabéu.

En el muro de los comentarios, la cantante vasca recibió el apoyo de sus antiguos compañeros de La Oreja de Van Gogh: "Enhorabuena amiga, estamos profundamente orgullosos de ti". Cuatro días después, la cantante respondió a Pablo Benegas, Xabier San Martín, Haritz Garde y Álvaro Fuentes: "Siempre seréis mis cuatro ángeles". Y también contestó al post de su excompañero Pablo compartió en redes: "Treinta años después cierro los ojos y sigo escuchándote cantar Nothing compares to you. Y efectivamente, treinta años después sigo sin conocer a nadie como tú. Menuda dosis de amor te estás llevando querida amiga, qué maravilla. Ya puedes estar orgullosa. Disfrútalo y llena con él las válvulas del corazón para seguir caminando". Amaia, emocionada, respondió: "Entonces, todo lo que tenemos que seguir haciendo es volver a esa noche en la que nos conocimos y que cambió para siempre nuestra historia. Para mí tampoco nadie se compara a ti. Te quiero con el alma Pablo".