Amaia Montero agradece a La Oreja de Van Gogh su apoyo tras volver a los escenarios: "Siempre seréis mis cuatro ángeles"

Tras su regreso a los escenarios de la mano de Karol G en el Santiago Bernabéu, Amaia Montero dejó un emotivo mensaje en sus redes sociales: "La vida tiene un montón de maneras de hacerte llegar su mensaje, solo tienes que estar muy atento a ella y entonces es como montar en bicicleta. De repente te das cuenta de que es tan fácil como mirar hacia adelante sin mirar al suelo y entonces entiendes que la vida es el viaje y no el destino. Ayer me propuse disfrutar de ese viaje y lo hice con la mejor compañera, rodeada de las personas que más quiero y del cariño de todos los que estabais allí".

En el muro de los comentarios, la cantante vasca recibió el apoyo de sus antiguos compañeros de La Oreja de Van Gogh: "Enhorabuena amiga, estamos profundamente orgullosos de ti". Cuatro días después, la cantante ha respondido a Pablo Benegas, Xabier San Martín, Haritz Garde y Álvaro Fuentes: "Siempre seréis mis cuatro ángeles".

Tras abandonar la banda en 2007, la intérprete de Irún inició una carrera en solitario y fue sustituida por Leire Martínez en el grupo. Tantos años después y pese a los rumores de mala relación que durante años la alejaron de sus amigos, Montero ha encontrado en ellos un hombro en el que apoyarse durante los meses más complicados de su vida. En septiembre del año pasado, en pleno proceso de recuperación por sus problemas de salud mental, compartió en redes una foto con el teclista de la banda, Xabi San Martín. Fue en otoño de 2022 cuando despertó una gran preocupación al escribir en redes: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?".

En este tiempo alejada del foco mediático, llegó a estar ingresada en la Clínica de Navarra e incluso pasó por la UCI. Su hermana, Idoia Montero, ha sido su gran pilar junto a sus familiares y amigos más cercanos, como su ex Gonzalo Miró, que era consciente de su regreso a los escenarios: "Lo importante es que no ha estado sola", dijo el hijo de Pilar Miró en Espejo Público. Tras su reaparición, la cantante aclaró que volvería a la música en solitario y negó los rumores de las últimas semanas que apuntaban a su vuelta con La Oreja de Van Gogh sobre los escenarios: "De momento no", dijo.