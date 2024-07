La hermana de Amaia Montero tiene un mensaje para Karol G tras su gesto en el Bernabéu: "Ella es mágica"

Alrededor de dos años después de su retiro mediático por problemas de salud, Amaia Montero subió este domingo por sorpresa al escenario del Santiago Bernabéu invitada por Karol G, la estrella colombiana que llenará cuatro veces el estadio del Real Madrid en su paso por España. Un momento que ya forma parte de la historia musical de todo un país y que supuso el regreso a los escenarios de la cantante vasca tras aquella fotografía preocupante que en otoño de 2022 compartió en sus redes sociales.

Cantaron juntas Rosas, el himno de La Oreja de Van Gogh. Karol G le cedió todo el protagonismo durante la actuación y Amaia reconoció, ante las 60.000 personas presentes: "Después de tanto tiempo sin subirme a un escenario, y, sobre todo, después de mucho tiempo pensando en que jamás volvería a pisar un escenario... Por eso es un día increíble para mí. No ha podido ser más bonito. Este momento lo voy a guardar en mi corazón y en mi alma para toda la vida".

La hermana de Amaia Montero ha compartido en redes sociales una imagen junto a La Bichota en camerinos: "Ella es mágica". Idoia, muy agradecida por el gesto que la estrella mundial de la música ha tenido con su hermana, ha sido durante todo este tiempo uno de los mayores pilares en su recuperación. Con gran entereza, también se ha encargado de dar pequeños detalles sobre la evolución de su hermana a los medios de comunicación.

Hace unos meses, además, vimos a la hermana de la artista en Masterchef, aunque se quedó a un paso de participar en la edición número 12 de anónimos tras no obtener el visto bueno del jurado. La propia Amaia, devolviéndole todo el apoyo recibido durante su bache de salud, escribió en sus redes un mensaje de superación para ella: "'El fracaso es no hacer nada'. Querida hermana, añado que el verdadero éxito es intentarlo una y otra vez y no rendirse".

Este domingo, Idoia fue una de las personas que agarró a su hermana de la mano antes de subirse al escenario. El Santiago Bernabéu fue testigo de su esperado regreso mediático tras unos meses muy complicados por sus problemas de salud mental.