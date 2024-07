Katy Perry contraprograma a Karol G y Amaia Montero: sirve chupitos en una discoteca LGTB de Barcelona

Karol G y Amaia Montero protagonizaron este domingo en Madrid uno de esos momentos que forman parte de la historia musical de un país. Alrededor de dos años después del retiro mediático de la segunda por problemas de salud, la estrella colombiana la invitó a su concierto del Bernabéu para cantar Rosas, el himno de La Oreja de Van Gogh que ha marcado a varias generaciones. En Barcelona, mientras tanto, se encontraba Katy Perry, protagonizando un momento muy surrealista en una conocida discoteca.

La cantante estadounidense llegó a La Terrrazza, una de las discotecas ubicadas en el Poble Espanyol de Montjuïc, rodeada de varios miembros de seguridad y se fue directa a la parte VIP del lugar, donde se celebraba la fiesta Churros, conocido encuentro LGTBIQ+.

Anoche, Katy Perry estrenó en primicia 'Lifetime' —composición más anhelada de su sexto álbum de estudio— durante su aparición en Barcelona. pic.twitter.com/DljU12U8uo — SergioOpina (@sergioopina_) July 22, 2024

Mientras sonaba Rain On Me de fondo, la artista apareció por sorpresa ante los presentes. Subida al escenario del local estrenó en primicia Lifetime, canción que forma parte de su sexto álbum de estudio (143) y que se convertirá en su próximo single. Y no todo quedó ahí, pues bailó La Macarena y también repartió chupitos entre el público. Katy Perry, además, se hizo un aluvión de selfies ante el asombro de los asistentes, que sin saberlo estaban siendo testigos del inicio de su promoción europea.

Es que no sé qué es más fuerte, si Amaia Montero apareciendo tras 5 años por sorpresa a cantar frente a 60.000 personas con Karol G en Madrid o que, al mismo tiempo, en Barcelona, Katy Perry estuviese sirviendo mojitos en una discoteca LGTBI.



La noche del 21 de julio es HISTORIA pic.twitter.com/0mVwpe6zMV — Aitor (@galixteo) July 22, 2024

Katy Perry efectuó anoche una aparición en Barcelona, ciudad escogida para la filmación de un vídeo musical de '143'.pic.twitter.com/AOrOcMIYlH — SergioOpina (@sergioopina_) July 22, 2024

En las redes sociales, han aflorado un aluvión de comentarios sobre la aparición estelar de la novia de Orlando Bloom: "La IA nunca superará a Katy Perry apareciendo en un bar de Barcelona. Sigo en shock" o "Es que no sé qué es más fuerte. Si Amaia Montero apareciendo por sorpresa a cantar frente a 60.000 personas con Karol G en Madrid o que, al mismo tiempo, en Barcelona, Katy Perry estuviese sirviendo mojitos en una discoteca LGTBI. La noche del 21 de julio es historia", escribieron.