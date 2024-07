Gonzalo Miró habla del regreso de su ex Amaia Montero: "Lo importante es que no ha estado sola"

Amaia Montero y Gonzalo Miró son la prueba perfecta de que los ex no son siempre mal avenidos. Desde que rompieran en 2011 tras un año y medio de relación, los dos han cultivado una estrecha amistad que se mantiene más de una década después. Tanto es así que el hijo de Pilar Miró es una de las personas más importantes en la vida de la cantante vasca. Y lo ha vuelto a demostrar durante estos dos últimos años, dos de los peores para la artista debido a sus problemas de salud mental.

Tras el regreso de la intérprete a los escenarios de la mano de Karol G, Gonzalo Miró ha hablado del tiempo en el que su amiga ha estado retirada del foco: "Un equipo muy reducido de su entorno sabía que Amaia iba a reaparecer", ha asegurado el colaborador este martes en Espejo Público, confirmando que él estaba al tanto de su vuelta a los escenarios. "Todos pasamos por situaciones complicadas. Lo importante es que no ha estado sola", ha dicho.

Este lunes, la intérprete de Quiero ser confirmó su regreso a la música pero descartó hacerlo con La Oreja de Van Gogh, como se había rumoreado en las últimas semanas: "No voy a volver de momento con el grupo pero sí en solitario. Ahora estoy disfrutando de este momento pero será relativamente pronto", dijo. Al respecto, Gonzalo Miró ha señalado: "Amaia es una tía súper sincera, no se anda por las ramas". Y sobre su contundencia a la hora de negar su vuelta con el grupo, ha añadido, entre risas: "Es muy vasca para eso".

Amaia Montero sorprendió este domingo cuando apareció en el segundo concierto de Karol G en el Santiago Bernabéu, invitada por la artista colombiana. Con una gran sororidad sobre el escenario, la estrella mundial de la música le cedió su escenario a la intérprete y compositora vasca, siendo consciente del delicado estado de salud que ha atravesado en los últimos años. "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?", llegó a escribir en Instagram en otoño de 2022.

La música de Amaia y La Oreja de Van Gogh acompañó a la cantante de Mañana será bonito durante su adolescencia, y aprovechando su paso por Madrid para cerrar su gira internacional, tuvo este gesto con ella. Para Amaia, esta actuación ha supuesto su regreso a los escenarios tras dos años en los que ha estado arropada por su familia y amigos más cercanos. Estuvo ingresada en la Clínica de Navarra y también llegó a pasar por la UCI.