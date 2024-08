El radical cambio de look de Ben Affleck en medio de los rumores de divorcio con Jennifer Lopez (que se quita el anillo)

Tres meses después de saltar los rumores de divorcio, Jennifer Lopez y Ben Affleck siguen sin explicar en qué punto se encuentra su matrimonio. Medios internacionales cuentan que los papeles del divorcio están sobre la mesa y que pronto emitirán un comunicado, pero sus seguidores siguen a la espera de conocer qué ocurre realmente entre ellos. Por el momento, lo que les queda es ser observadores y aferrarse a las pistas que el actor y la cantante van dejando.

De hecho, la última reaparición del intérprete, de 51 años, está dando mucho que hablar, y es que este pasado fin de semana se dejó ver visiblemente más delgado y con un nuevo corte de pelo cuando paseaba por las calles de Los Ángeles.

Ahora, el artista luce un rapado a los lados y presume de una especie de mohicana. Un cambio de look que da un toque más rebelde y desenfadado a su imagen. Se desconoce si este cambio se debe a las exigencias de un nuevo papel o si simplemente surge de una decisión personal, un cambio de aires.

Ben Affleck debuts new hairstyle in Los Angeles. pic.twitter.com/qUMLtOO7n2 — Bennifer Updates (@BenniferUpdates) August 4, 2024

Por su parte, JLo, de 55 años, ya sale a la calle sin su anillo de casada, lo que es bastante significativo teniendo en cuenta que siempre ha gritado su amor por Affleck a los cuatro vientos. Tras más de 19 años sin tener ningún tipo de conexión romántica, ambos retomaron su amor en 2020. Todo parecía ir bien entre ellos, pero en algunas de sus últimas apariciones protagonizaron desavenencias que hicieron pensar en una crisis.

Ahora, según ha declarado una fuente cercana a la cantante de On the floor, la cantante se siente ''humillada'' por cómo Affleck está gestionando el tema del divorcio. Según se ha podido saber, el artista estaría retrasando la solicitud de dicho trámite para ''proteger'' a Lopez y para no hacerle sentir más vergüenza, algo que la mujer no comparte en absoluto.

"Está furiosa. [...] Él la ha humillado. Fue él quien inició la reconciliación. La humilló porque ella hizo un escándalo al afirmar que él era el amor de su vida. Se casaron hace dos años. Esto es una especie de récord, no son niños pequeños", ha añadido.

Fue el pasado 1 de agosto cuando Daily Mail informó sobre los trámites de un divorcio que, misteriosamente, se estaba retrasando más de lo pensado. "Finalizaron los papeles del divorcio con ella hace un mes, pero están esperando el momento adecuado para entregarlos", deslizó una fuente cercana.

Otra otra persona cercana a ellos sostuvo que lo han intentado pero que los problemas entre ambos pesan más que el amor: "La verdad es que al final no han podido llegar a un acuerdo. Lo que tenían antes se ha ido y ambos lo han aceptado".