Ben Affleck se compra una mansión y mantiene su atronador silencio sobre la supuesta ruptura con Jennifer Lopez

Los rumores de divorcio les persiguen y ellos siguen sin dar explicaciones. Ben Affleck (54) y Jennifer Lopez (51) ya no airean su amor como antes y, de hecho, apenas se les ve juntos. Desde el pasado mes de marzo se habla de la fuerte crisis que, supuestamente, no han logrado superar, y lo cierto es que algunos de los pasos que han dado en estos meses hacen presagiar que la cosa no pinta nada bien. A comienzos de este verano pusieron a la venta la mansión donde convivían y, ahora, el intérprete ha adquirido un nuevo casoplón.

El intérprete cerró recientemente el pago de un depósito de garantía por una mansión en Pacific Palisades, exclusivo barrio residencial a las afueras de Los Ángeles, entre las montañas de Santa Mónica y el océano Pacífico. La casa está valorada en 20,5 millones de dólares, es decir, casi 19 millones de euros, tal y como ha informado TMZ, que apunta a que esta compra confirma que la relación entre ambas celebridades estaría rota.

En el caso de haber roto definitivamente, el artista encontrará en esta mansión y un lugar donde ahogar las penas, reflexionar con calma y, afortunadamente, refugiarse en todo tipo de comodidades. Y es que la propiedad cuenta con cinco dormitorios, seis cuartos de baño, varios comedores para el desayuno, almuerzo y cena; una sala familiar independiente, una oficina, vestidores y una sala multimedia con proyector. Incluso cuenta con una casa para invitados. Por su parte, Jennifer Lopez sigue mirando las ofertas en el mercado inmobiliario para hacer lo propio: marcharse a vivir sola a un nuevo hogar donde convivirá, eso sí, con sus hijos.

La casa que compraron en Beverly Hills salió a la venta de manera oficial en julio al no contar con interesados cercanos. El comprador tendrá que desembolsar nada más y nada menos que 68 millones de dólares por ella, lo que equivale a unos 62,75 millones de euros. El precio se ajusta a lo que pagaron por ella en 2023, alrededor de los 61 millones de dólares.