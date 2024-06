Jennifer Lopez, sin Ben Affleck en París pero con un look de escándalo en el front row de Dior

Pese a que recientemente reaparecieron juntos en la graduación de la hija de él, no lograron frenar los rumores acerca del punto en el que se encuentra su matrimonio. Este lunes, Jennifer Lopez reapareció en el desfile de Dior en París y acaparó todos los focos con un look de infarto. La cantante de 54 años ha visitado tierras francesas tras unos días en Italia con amigos. En el grupo no se encontraba Ben Affleck (51) que, además, ha vuelto a ser visto sin su anillo de casado.

La intérprete de On the Floor ha lucido un vestido color café con abrigo capa oversize a juego y en tela gabardina. El diseño va entallado con un cinturón forrado a juego y con escote desestructurado y asimétrico. Es el atuendo que ha escogido para el desfile con el que la firma parisina ha presentado su colección de Alta Costura Otoño/Invierno 2024-2025.

Como decíamos, la reina del Bronx ha pisado París tras unos días por Italia. La vimos compartir jornada de navegación, de lo más relajada en apariencia, con algunos de sus amigos y amigas más cercanas. La artista se hospedó en un hotel en Positano, al sur del país, donde trató de buscar la privacidad que tanto anhela en tiempos de tormentón mediático como este.

Affleck, no obstante, se quedó en California, avivando los rumores que no paran de aflorar en torno a su matrimonio. Fue en verano de 2022 cuando se dieron el "sí, quiero" tras retomar la relación que dejaron aparcada veinte años atrás. La intensidad del inicio de su matrimonio ocupó una marabunta de titulares a un lado y a otro del charco, y ahora pasa lo mismo pero desde un contexto completamente opuesto. Desde hace unos meses (especialmente desde que ella acudiera a la Met Gala y otros eventos sin él) se habla de una fuerte crisis entre los dos. Su entorno así lo deslizó a la prensa estadounidense.

Además, recientemente hemos conocido que la mansión que el actor y la cantante compraron en Beverly Hills el pasado año, diez meses después de casarse, vuelve a colarse en los portales inmobiliarios. A todo se suma que la prensa extranjera ha vuelto a fotografiar al director de Argo sin su anillo de casado. Sin embargo, con ciertos movimientos JLo y Affleck han tratado de demostrar todo lo contario en las últimas semanas. El último, la foto que ella compartió de él en sus redes con motivo del Día del Padre en Estados Unidos.